Проехала 11 городов: Джамала назвала сумму, собранную во время первого тура по Северной Америке

Украинская певица Джамала завершила свой первый тур по Северной Америке. За 11 концертов артистка собрала около 2 миллионов гривен.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала завершила свой первый тур по Северной Америке. Певица посетила 11 разных городов: Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Монреаль, Миннеаполис, Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Орландо.

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Джамала завершила тур по Северной Америке

Исполнительница ездила по Америке с туром Like A Bird. Она представила американской и канадской аудитории материалы разных лет ее творчества в "особой электронной интерпретации".

Не спрашивайте меня, успела ли я посмотреть города. Не ждите фотографий со знаковыми местами, потому что все, что я видела – это аэропорты, отели и концертные площадки. Но самое главное – я видела людей. Десятки часов в пути и многие тысячи километров позади. Важный и пилотный, в это тяжелое для страны время тур. Но наша сила – в единении!

– поделилась Джамала.



Джамала / Фото пресс-службы

На каждом концерте артистка провела благотворительные аукционы, для которых подготовила интересные лоты. Среди них – сборник "300 стихов" Лины Костенко с подписью автора, футбольный мяч с подписью футболиста Андрея Шевченко, марки подписаны Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным и Waone, личные вещи Джамалы с участием в различных телевизионных шоу, клипов и многие другие.

, Джамала продала одно из личных платьев, специально изготовленных для клипа Solo. Наряды на аукционе продали за 7500 долларов.

"Когда я сказала, что еду в тур по Америке и буду делать аукционы, выставляя какие-то знаковые вещи для меня: платья, очки, украшения на голову, то попросила своих друзей выделить лоты для благотворительных аукционов там во время моих концертов, откликнулись все. Можно сказать, собирали чемоданы с лотами "всем селом"", – поделилась звезда.

За все время тура команде певицы удалось собрать более 2 миллионов гривен на помощь Украине. Деньги, по словам Джамалы, будут переданы в разные благотворительные фонды.