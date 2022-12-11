Браслет из "Азовстали" и роскошное платье: Джамала вышла на красную дорожку премии в США
Источник:Джамала
Украинская певица Джамала находится в США с важной миссией – напоминать миру о войне. Она вышла на красную дорожку премии Kennedy Center Honor.
Джамала продолжает появляться на мероприятиях ежегодной престижной премии в США Kennedy Center Honor. На днях она вышла на красную дорожку в роскошном образе.
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Джамала на красной дорожке престижной премии
Исполнительница для выхода на красную дорожку выбрала нежно-персиковое рифленое платье. Но в ее образе привлекали внимание именно патриотические детали – браслет из "Азовстали" и массивное кольцо в сине-желтом цвете.
Каждый год Kennedy Center Honor собирает большое количество артистов, музыкантов, актеров, политиков. Конечно, к этому событию приковано внимание всех важных СМИ, а значит, мне нужно быть здесь. Это была моя первая красная дорожка с начала полномасштабной войны России против Украины,
– поделилась Джамала.
Джамала / Фото из инстаграма Джамали
"Каждая деталь в образе – от платья и до браслета, из последней партии "Азовстали", привлекали внимание. Bono при встрече сказал мне, что если постоянное напоминание о войне кого-то раздражает, нам нужно быть мудрее и быть изысканнее для нашей борьбы. Не устаю благодарить!" – добавила она.
Джамала на премии: видео
Джамала на премии в США
- Церемония награждения премии Kennedy Center Honor прошла 4 декабря. На ней Джамала встретилась с мировыми знаменитостями и политиками – Джорджем и Амаль Клуни, Джулией Робертс, спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, госсекретарем США Энтони Блинкеном.
- Также у артистки была честь выступить на церемонии. Она спела легендарную песню Walk On группы U2 вместе с Hozier и Brandi Carlile.