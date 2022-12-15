Охрана испугалась: Джамала рассказала, как Байден говорил ей "на ушко" в Белом доме

Джамала вернулась из США, где представляла Украину на культурных ивентах и в Белом доме. В Вашингтоне она имела честь пообщаться с Джо Байденом. Он, услышав, что она из Крыма, отреагировал неожиданно.

После визита в США по приглашению премии Kennedy Center Honors Джамала в эфире телемарафона поделилась всеми деталями. Она призналась, что президент Джозеф Байден уделил ей особое внимание на приеме в Белом доме и сказал кое-что очень личное.

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Джамала прокомментировала встречу и объятия с Байденом

Звезда говорит, что подошла к Джо Байдену, чтобы поблагодарить, ведь, по ее мнению, он тот мировой лидер, который чувствует Украину, нашу боль и знает все наши потребности. Она не захотела рассказывать, что именно сказал президент о войне с Россией, но после его заявления "на ушко" не сомневается, что победа обязательно будет.

Более того, их общение и объятия были такими дружескими, что охрана Байденов занервничала.

После нашего разговора у меня возникло абсолютное понимание того, что мы победим. Я не могу вам сказать все, но точно была надежда. Да, это мне Байден сказал. Лично сказал, на ушко. После того, как он услышал, что я из Крыма, он сказал… Он обнял меня так крепко, что охрана подошла, испугалась,

– поделилась Джамала.

Джамала с Джо Байденом, первой леди США и мужем / Фото из инстаграма

Кроме того, на церемонии награждения 45th Annual Kennedy Center Honors Джамала имела 30 секунд, чтобы рассказать госсекретарю США Энтони Блинкену о потребностях Украины. Она "нахлобучила все" – о системах ПВО, защите, генераторах, а вечером он написал об этом в твиттере. Поэтому певица сделала вывод, что Америка ее услышала.

"Я имела возможность поговорить, конечно, и об Украине. Накануне я встречалась с нашим президентом Владимиром Зеленским. И, как бы это ни странно ни звучало, но для меня важно было спросить, что еще можно сказать, добавить", – прокомментировала Джа.

Джамала с Энтони Блинкеном / Фото из инстаграма певицы

Напомним, накануне она встречалась с Зеленским в Офисе Президента на Банковой. Он подчеркивал ей, что мы очень нуждаемся в помощи США, без них будет очень сложно. Джамала приложила максимум усилий, чтобы достучаться до американцев.