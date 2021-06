Джамала удивила соблазнительным образом во Львове: фото в топе и брюках

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала ошеломила поклонников ярким и соблазнительным образом. Она позировала во Львове в нежно-розовом топе и черных брюках.

Джамала была приглашенной гостьей на концерте группы Pianoбой, который состоялся в рамках фестиваля Leopolis Jazz Fest. Накануне выступления артистка сделала несколько эффектных кадров и показала свой look of the day.

Джамала обожает экспериментировать со стилем. Она смело меняет прически, одежду. Это касается как концертных костюмов, так и повседневного наряда.

Стильный look Джамалы

Во Львове на фоне красивых цветов исполнительница позировала в эффектном образе. Она предстала перед камерой в откровенном нежно-розовом топе с пышными рукавами и глубоким декольте. Также надела черные джинсы-клеш. Соединила образ с босоножками черного цвета на высоком каблуке.

Длинные волосы Джамала уложила легкими волнами. На лице она сделала насыщенный макияж с темно-коричневыми тенями на веках и матовой помадой нюдового цвета на губах. Среди украшений аутфит дополнили кольца, серьги в виде заколок и минималистичная подвеска.

