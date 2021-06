Джамала здивувала спокусливим образом у Львові: фото в топі та штанах

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала приголомшила шанувальників яскравим і спокусливим образом. Вона позувала у Львові в ніжно-рожевому топі та чорних штанах.

Джамала була запрошеною гостею на концерті гурту Pianoбой, який відбувся в рамках фестивалю Leopolis Jazz Fest. Напередодні виступу артистка зробила декілька ефектних кадрів і показала свій look of the day.

Зверніть увагу! Leopolis Jazz Fest 2021: феєричне закриття ювілейного фестивалю та Джамала на сцені

Джамала обожнює експериментувати зі стилем. Вона сміливо змінює зачіски, одяг. Це стосується як концертних костюмів, так і повсякденного вбрання.

Стильний look Джамали

У Львові на тлі красивих квітів виконавиця позувала в ефектному образі. Вона постала перед камерою у відвертому ніжно-рожевому топі з пишними рукавами та глибоким декольте. Також одягнула чорні джинси-кльош. Поєднала образ з босоніжками чорного кольору на високих підборах.

Довге волосся Джамала вклала у легкі хвильки. На обличчі вона зробила насичений макіяж з темно-коричневими тінями на повіках і матовою помадою нюдового кольору на губах. Серед прикрас аутфіт довершили каблучки, сережки у вигляді шпильок та мінімалістична підвіска.

