Джамала рассказала, в чем разница между украинскими и польскими "Танцами со звездами"
Источник:инстаграмм Джамали
Певица Джамала уже была участницей украинских "Танцев со звездами", а теперь участвует в проекте в Польше. Артистка призналась, что эти два шоу отличаются для нее целью участия.
Джамала с первого дня полномасштабной войны активно гастролирует по миру, рассказывает правду о войне и собирает средства в поддержку Украины. В Польше она согласилась на участие в "Танцах со звездами", чтобы еще больше помочь родной стране.
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Ведь во время выступлений Джамалы в прямом эфире "Танцев" люди могут присылать средства, которые пойдут на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Поэтому артистка стремится быть в шоу как можно дольше. Она не только хочет каждый раз напоминать о войне, но призывает помочь.
В чем разница между польскими и украинскими "Танцами"
В инстаграм-сторис исполнительница рассказала поклонникам, почему этот проект имеет для нее такое значение. Если в украинской версии Джамала принимала участие для развлечения и усовершенствования танцевальных способностей, то в Польше цель в очередной раз привлечь внимание к войне в Украине.
Отличается всем! Это как совсем другой проект для меня! Отличается целью,
– сказала Джа.
Певица не скрывает, что участие в польской версии проекта дается ему гораздо труднее, чем в украинской. Там ведь новый язык, новая страна. Она не успевает восстанавливаться, очень устает физически и морально. Однако команда польских "Танцев со звездами" тепло приняла ее.
Я не устаю говорить о том, что война продолжается и помощь нам нужна каждый день, а такое большое шоу – это важно.
– подчеркнула Джамала.
Джамала об участии в "Танцах" в Польше / Скриншот инстаграм-сторис артистки
Джамала об участии в "Танцах" в Польше / Скриншот инстаграм-сторис артистки
Отметим, артистка выступила уже в двух прямых эфирах, станцевала вальс и ча-ча-ча. Джамала просит судей не потакать, когда оценивают ее выступления. Не хочет, чтобы война в Украине влияла на результаты голосования. После первого выступления Джамала и ее партнер Яцек получили самый высокий результат – 37 баллов, а вот после второго танца оказались на последних ступенях турнирной таблицы – 25 баллов.
Джамала на польских "Танцах со звездами" – вальс: смотрите видео онлайн
Джамала на польских "Танцах со звездами" – ча-ча-ча смотрите видео онлайн