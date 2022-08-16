Джамала снялась в проморолике польских "Танцев со звездами": эффектное видео
Источник:ютуб телеканала Polsat
Польский телеканал Polsat показал проморолик нового сезона проекта "Танцы со звездами". В нем снялись участники шоу, среди которых и украинская певица Джамала. Когда состоится премьера – узнайте дальше.
Проморолик сняли под хит участницы польского национального отбора на Евровидение-2022 – Daria. В видео с песней Paranoia снялись все участники "Танцев со звездами", которые выйдут на паркет уже в считанные дни.
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Джамала снялась в проморолике польских "Танцев со звездами"
На видео украинская артистка предстала в блестящем нежно-розовом комбинезоне с открытыми плечами. Джамала станет первой иностранной участницей польской адаптации популярного шоу. Украинская артистка будет бороться за победу с 30-летним танцовщиком Яцеком Йешке.
Проморолик польских "Танцев со звездами": смотрите видео онлайн
Когда состоится премьера "Танцев со звездами"
Первый прямой эфир нового сезона состоится в понедельник, 29 августа, в 21:05 по киевскому времени (в 20:05 по польскому времени). За победу в проекте будут бороться 11 пар, среди которых одна однополая. В этом году танцевальные способности на паркете покажут следующие звезды:
- многократная чемпионка Польши и Европы по велоспорту Майя Влощевская;
- самая красивая польская фермерка Илона Кравчинская;
- самый известный польский детектив Кшиштоф Рутковский:
- самый дружелюбный строитель Веслав Новобыльский;
- актеры Лукаш Плошайский и Михал Миколайчак из сериала "Первая любовь".
Ведущими проекта будут Паулина Сикут-Ежина, Изабелла Янаховская и Кшиштоф Ибиш. Судейские места займут Ивона Павлович, Михал Малитовский, Анджей Грабовский и Анджей Пясичный.