Очень напоминает Крым, – Джамала расплакалась во время отдыха на Сицилии

Украинская певица Джамала отправилась на отдых после мирового тура. Звезда сейчас находится на острове Сицилия в Италии, который очень напомнил ей оккупированный Крым. Это довело артистку до слез.

Джамала также показала фото отдыха на Сицилии. Она призналась, что это была ее мечта и после увиденных кадров в кино она очень хотела посетить этот остров.

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Певица рассказала, как ее тронула поездка на Сицилию, ведь остров напомнил ей родной Крым, который оккупировала Россия.

Плачу. Плачу, потому что я понимаю, что люди не так уж далеко от нас в месте, которое на самом деле мне напоминает Крым, делают прекрасные представления, артфестивали, используют руины для прекрасного, а в то же время наш сосед, который годами ввязывался своими паразитными корнями в нашу жизнь, делает руины из исторических мест в твоем доме,

– выразилась Джамала.



Джамала на острове Сицилия, который напомнил ей Крым / Фото с ее инстаграммы

Звезда добавила, что местные дети рядом кричали слово "babbo". "Класс! А вы знали, что отец – это так же "Baba" в крымскотатарской?", – отметила она.



Джамала на Сицилии / Фото с ее инстаграммы

Джамала не скрывает, что давно мечтала побывать на острове на юге Италии. Однако, по ее словам, эта поездка была случайно.

В это трудно поверить, но, пожалуй, сама судьба подтолкнула меня оказаться здесь. Подружка забронировала гостиницу и, стыдно признаться, но вышла из аэропорта, даже не зная город, в который еду,

– призналась певица.

Артистка добавила, что раньше испытывала нечто сродни этому месту. "А еще и просмотренное кино: загадочный сериал "Белый лотос" и итальянский фильм "Вкус к жизни", – добавила она.

Звезда посетила местный амфитеатр. "Именно в таких местах я бы хотела петь свой альбом QIRIM с симфоническим оркестром. Под открытым небом", – отметила Джамала.



Джамала на Сицилии / Фото с ее инстаграммы

К слову, ранее Джамала призналась, что видит возвращение Крыма очевидным. Она вспомнила, как получила обещание вернуть полуостров от президента США Байдена. "Он меня обнял и сказал, что мы все вернем. И я такая, мне сам Байден пообещал. Кайф", – рассказала артистка.