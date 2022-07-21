Украинская певица Джамала во время полномасштабной войны покорила сердца миллионов европейцев. Затем ее позвали в дружественную страну-соседку Польшу для участия в шоу "Танцы со звездами".

Победительница "Евровидения-2016" Джамала уже во второй раз примет участие в танцевальном проекте – в прошлом году она стала участницей украинских "Танцев", а теперь – польских. Кто станет ее партнером на паркете, пока неизвестно.

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Сегодня участие в "Taniec z Gwiazdami" для меня – это, прежде всего, возможность напомнить о моем доме. О миллионах страдающих людей и важности их поддержки. Мир не должен устать от нас. Украина не должна исчезнуть из эфиров, пока мы не победим. Именно поэтому во время этого масштабного ТВ-проекта вместе с POLSAT Foundation мы начинаем сбор средств на поддержку украинцев, пострадавших из-за войны войны,

– написала Джамала в своем инстаграмме.



Джамала стала участницей польских "Танцев со звездами" / Фото из инстаграмма звезды

В самом польском проекте написали, что в шоу примет участие "Джамала – украинская певица и активистка, которая поддерживает свою страну в борьбе за свободу, и победительница 61-го Евровидения, которая осенью попробует свои силы на танцевальной площадке".

Старт проекта намечен на осень 2022 года. Пока больше информации о развлекательном шоу нет.

Джамала в украинских "Танцах со звездами"

В Украине партнером Джамалы был хореограф Антон Нестерко. Пара покинула шоу в 7 выпуске после немалой критики ее танцевальных данных.



Джамала с Антоном Нестерком в шоу "Танцы со звездами" / Фото из инстаграммы артистки