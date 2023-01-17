Выбираю жить, – Джамала позировала с подсолнухами и призналась, как на нее повлияла война
Источник:Джамала
Украинская певица Джамала поделилась мыслями о том, как повлияла на нее война. Звезда призналась, что хоть продолжает жить, но остается в состоянии "24 февраля".
Украинская певица Джамала поделилась новой щемящей записью на странице в инстаграме. Она показала фотосессию с подсолнечником и рассказала свои мысли по поводу войны.
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Джамала о состоянии "24 февраля"
Исполнительница поделилась, что хотя хочет продолжать жить, до сих пор не может выйти из периода "24 февраля". О том, сколько времени идет война, ей напоминают дети.
Я выбираю жить. Моя афирмация на 2023 год. Стараюсь сделать все так, чтобы выйти из периода под названием "24 февраля". Но я все равно в нем остаюсь. О том, что прошел почти год по полномасштабному вторжению мне напоминают мои дети, потому что они растут и меняются на глазах,
– рассказала Джамала.
"Эти изменения в их 4- и 2-летнем возрасте – впечатляющие. Как будто проходит неделя, месяц, две или три. Но на самом деле уже почти год! Эмирово перед сном "А давай завтра проснемся, войны нет и никто не умер". Я могу признаться откровенно, что пока остаюсь все равно в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед…"
Певица подчеркнула, что продолжает работать и бороться, и даже заказала новые шторы для кухни. Но так и не может принять современные реалии жизни.
Фотосессия Джамалы
Артистка также показала невероятные кадры по фотосессии, которые делала с подсолнухами. Она позировала в белых джинсах и полупрозрачной блузке. Образ довершала длинная белоснежная серьга из перьев и прическа в стиле "мокрой" волосы.
Джамала с подсолнухами / Фото из инстаграма звезды
В комментариях к сообщению поклонники рассказали Джамали, как справляются с подавленностью и усталостью.
- "Я визуализирую, как прилетаю напрямую в Крым, там украинский флаг, встречает семья, на площадях уже снесли памятники Ленину и Екатерине, выехали все пришельцы, и все это дает надежду и сил, а так, постоянно в новостях и с обузой на душе";
- "Живем и радуемся жизни, когда не слышим звуков сирен и взрывов. Когда их нет - будто и войны нет. А вообще-то пользуемся успокаивающими препаратами, потому что очень страшно. Каждый день начинается с просмотра новостей и день, и вечер, и на ночь ... И каждый раз, ложась спать благодарим бога и наше несокрушимое ВСУ за их борьбу с этим нашествием";
- "Ответ – живем с войной. Шаг за шагом. Без больших планов на далекое будущее, но твердо решив "сегодня" я выживу. Сегодня я должен. Сегодня я сделаю то и то. А больше никто и не просит. И вот так день за днем. Иногда бывают очень тяжелые дни, иногда попускает. Иногда радуешься детям и солнышку, что у тебя две ноги и чистая вода, иногда радуешься простым вещам, как раньше не радовался";
- "Та же ситуация. Нет никаких мечтаний и целей на будущее, кроме одного самого заветного желания – наша Победа!";
- "У меня такие же ощущения. Засыпаю каждую ночь уже в этом новом году с обещанием себе перестать жить прошлым и отпустить жизнь "до войны", принять наконец, ну что не будет у нас уже именно той нашей жизни. Каждое утро просыпаюсь и понимаю, что не могу пока, не получается. При этом поставила какие-то целые личные и профессиональные на год, пушаю себя на какие-то новые вещи и достижения. Но действительно, ресурса для реализации пока мало".