Красная дорожка YUNA-2021 собрала много звезд украинского шоу-бизнеса. Артистки не упустили случая похвастаться красивыми аутфитами на долгожданном публичном мероприятии.

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Яркий look Джамалы

В одном из самых ярких образов сверкала Джамала. Исполнительница предстала перед камерами в длинном платье желтого цвета. Отметим, что он является одним из самых популярных в этом сезоне. Наряды имели красивые и соблазнительные вырезы, которые добавили аутфиту женственности.

Такой look Джа соединила с блестящими босоножками на высоком каблуке. Среди аксессуаров образ артистки дополняли лаконичная подвеска и браслеты, а также длинные массивные серьги.

Волосы Джамала уложила ровно, а на лице сделала насыщенный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

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Джамала о церемонии YUNA-2021

В заметке исполнительница призналась, что до сих пор находится под впечатлениями от долгожданной церемонии.

Спасибо всем организаторам и музыкантам за прекрасный вечер. Как ребенок радовался каждому выступлению и волновался за номинантов,

– написала Джа.

Также певица выразила благодарность тем, кто колдовал над ее ярким образом и отметила, что она в восторге от этой работы. Джамала поздравила всех коллег, которые одержали победу, и отметила, что рада за каждого, кто получил заветную награду.