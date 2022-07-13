"Хлеб всему голова": Джамала показала эпические кадры, как россияне уничтожают украинские поля
Источник:инстаграмм Джамали
Украинская певица Джамала рассказала, что с детства ее учили уважать хлеб. Ведь те, кто пережил настоящий голод, будут иметь цену малейшим крохам. Ей больно, как россияне уничтожают поля, блокируют экспорт зерна и позорно увозят его в Россию.
По мнению Джамалы, хлеб – это святое, и она с детства помнит рассказы о его недостатке.
К слову Могут быть большие риски, – политолог предположил, чего ждать от встречи в Стамбуле относительно зерна.
У нас была семейная традиция: когда хлеб внезапно падал со стола – поднимать его и трижды целовать. Так поступали многие крымскотатарские семьи. Потому что люди, пережившие голод, знают – хлеб всему голова,
– говорит Джамала.
Она отмечает, что Россия снова пытается отобрать у людей хлеб.
"Наши пшеничные поля выжигают. На оккупированных территориях у фермеров воруют урожай и оборудование. 11 вагонов пшеницы россияне вывезли только из оккупированного Мелитополя. Мариупольских фермеров заставляют передать все собранное зерно "торговому дому ДНР". Несколько дней назад были нанесены ракеты, попавшие в зерновой терминал Николаевского порта. Россия блокирует в украинских портах 22 млн тонн зерна, надеясь на снятие санкций в обмен на снятие блокады. Уже давно понятно, что ничего святого у них нет, но масштабы цинизма продолжают поражать", – говорит звезда.
Свое сообщение она продублировала на английском языке, чтобы как можно больше ее фанатов узнали о жестокости россиян. Также она прикрепила несколько жутких фото, как горит украинский урожай из-за постоянных боевых действий.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
россия крадет зерно в Украине
- Отметим, что кроме оккупации украинских территорий и террора населения Россия хотела устроить глобальный продовольственный кризис. Она оккупировала почти весь юг Украины и заблокировала порты, создавая также опасность для тех морских территорий, которые находятся под контролем Украины.
- В частности, после попаданий снарядов масштабные пожары возникают на угодьях. Выжигается все – даже сросшийся урожай.
- Однако благодаря освобождению острова Змеиный для иностранных судов открылся коридор в море, и два дня назад к берегам Украины приплыли первые 8 судов для загрузки зерна.
- 13 июля, в среду, состоится четырехсторонняя встреча Украины, Турции, ООН и России по экспорту украинского зерна. Главной целью встречи будет урегулирование вопроса экспорта зерна в развивающиеся страны, чтобы избежать голода.