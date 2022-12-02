"Страна во тьме": Джамала поразила кадрами вечернего обесточенного Киева
Источник:Джамала
Украинская певица Джамала поделилась атмосферными фото вечернего Киева без света. Она поблагодарила тех, кто возвращает электроэнергию в дома.
Украинская певица Джамала приехала в Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Она опубликовала на личной странице кадры из столицы.
Смотрите также Устами классика: Монатик адаптировал песню украинской легенды Николая Мозгового
Джамала показала обесточенный Киев
Исполнительница поделилась кадрами из обесточенной столицы и прокомментировала эти фото. Она поделилась, что сейчас нужно быть едиными и помогать друг другу.
Россия нагло пытается лишить украинцев тепла, света и воды. И она не планирует останавливаться. Сегодня снова тревоги… Предыдущие удары привели к тому, что сейчас дефицит производства электроэнергии составляет около 30%. Это существенный процент, к сожалению. Тысячи городков, сел и около 6 миллионов человек сейчас без света,
– подчеркнула артистка.
Джамала добавила, что была поражена увидеть страну без света. Она поблагодарила тех, кто восстанавливает энергетику в домах украинцев.
"Раньше ездила поездом и видела освещенные ночью улицы, на этот раз увидела страну во тьме. Страна-агрессор хочет погрузить Украину в эту тьму, а сама одновременно уже давно в ней тонет. Я благодарю всех тех, кто работает и восстанавливает свет. Это более 1000 специалистов. Вы — герои! Спасибо людям, которые помогают друг другу в это сложное время. Мы должны быть единственными, насколько это возможно".
Обесточенный Киев / Фото из инстаграма Джамалы
Поклонники активно реагируют на фотографии от исполнительницы. Они также в восторге от украинских энергетиков:
- "Я каждый раз ловлю себя на мысли: "как эти герои восстанавливают нас свет за считанные часы?" Ибо они герои";
- "И без света видим что россияне то дерьмо. Аксиома";
- "Все работники, которые отстраивают энергоснабжение страны – это ангелы света! Теперь так мы будем их называть";
- "Через темноту в свет. Такое будущее Украины";
- "Все преодолеем, ведь шаг за шагом мы побеждаем";
- "Жаль, что в этом страдают ни в чем невинные люди".