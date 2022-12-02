"Страна во тьме": Джамала поразила кадрами вечернего обесточенного Киева

Украинская певица Джамала поделилась атмосферными фото вечернего Киева без света. Она поблагодарила тех, кто возвращает электроэнергию в дома.

Украинская певица Джамала приехала в Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Она опубликовала на личной странице кадры из столицы.

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Джамала показала обесточенный Киев

Исполнительница поделилась кадрами из обесточенной столицы и прокомментировала эти фото. Она поделилась, что сейчас нужно быть едиными и помогать друг другу.

Россия нагло пытается лишить украинцев тепла, света и воды. И она не планирует останавливаться. Сегодня снова тревоги… Предыдущие удары привели к тому, что сейчас дефицит производства электроэнергии составляет около 30%. Это существенный процент, к сожалению. Тысячи городков, сел и около 6 миллионов человек сейчас без света,

– подчеркнула артистка.

Джамала добавила, что была поражена увидеть страну без света. Она поблагодарила тех, кто восстанавливает энергетику в домах украинцев.

"Раньше ездила поездом и видела освещенные ночью улицы, на этот раз увидела страну во тьме. Страна-агрессор хочет погрузить Украину в эту тьму, а сама одновременно уже давно в ней тонет. Я благодарю всех тех, кто работает и восстанавливает свет. Это более 1000 специалистов. Вы — герои! Спасибо людям, которые помогают друг другу в это сложное время. Мы должны быть единственными, насколько это возможно".

Обесточенный Киев / Фото из инстаграма Джамалы

Поклонники активно реагируют на фотографии от исполнительницы. Они также в восторге от украинских энергетиков:

"Я каждый раз ловлю себя на мысли: "как эти герои восстанавливают нас свет за считанные часы?" Ибо они герои";

"И без света видим что россияне то дерьмо. Аксиома";

"Все работники, которые отстраивают энергоснабжение страны – это ангелы света! Теперь так мы будем их называть";

"Через темноту в свет. Такое будущее Украины";

"Все преодолеем, ведь шаг за шагом мы побеждаем";

"Жаль, что в этом страдают ни в чем невинные люди".