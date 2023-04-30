Джамала поделилась щемящими фото на фоне разрушенных Бучи и Ирпеня: "Трагические места"

Украинская певица Джамала побывала в городах Буча и Ирпень, которые в прошлом году были под российской оккупацией. Артистка показала потрясающие фото, как сейчас живут эти города.

Исполнительница сфотографировалась на фоне разрушенных домов, а также мост через реку Ирпень, с помощью которого местные жители убегали из обстреливаемого города.

К теме Прочно прижал и сказал, что Крым вернем, – Джамала вспомнила эмоциональную встречу с Байденом

Джамала считает, что важно, чтобы эти места посещали иностранные делегации, чтобы весь мир своими глазами увидел последствия российской агрессии в Украине.

Вчера я была в Буче и в Ирпене. Иностранцы почти каждый день посещают = освещают жестокость, которую совершил оккупант на нашей земле. Мучительные и трагические места для нас. Эти города должен знать весь мир,

– заявила певица.



Джамала посетила Бучу и Ирпень / Фото с ее инстаграммы

По ее словам, мир должен помнить о тех, благодаря которым Ирпень и Буча выстояли и были уволены.

"Расстреляны автомобили с детскими креслами, разбит мост, через который перевели 40 000 человек", – написала артистка.



Джамала посетила Ирпень / Фото с ее инстаграммы

Джамала напомнила, что, несмотря на безжалостные обстрелы украинских городов, жизнь у них продолжает продолжаться и за это сегодня борется каждый из нас.

Уже год и месяц прошел с момента, когда здесь творился ад. А вчера мы снова видим, что в Умани, Днепре и Киеве были ракетные обстрелы. Но, многое уже отстроили и отстраиваем, и жизнь продолжается в каждом доме. К сожалению, безжалостная война продолжается. Каждую минуту. За свое боремся!",

– написала она.



Джамала показала фото из Бучи и Ирпеня / Фото с ее инстаграммы

К слову, ранее певица Джамала поделилась мыслями о том, как на нее повлияла война. Звезда призналась, что хоть продолжает жить, но остается в состоянии "24 февраля". Она показала фотосессию с подсолнечником и рассказала о войне.