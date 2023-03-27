Джамала показала архивные кадры с сыном и трогательно поздравила его с днем рождения

Украинская певица Джамала трогательно поздравила старшего сына Эмира-Рахмана с днем рождения. Звезда поделилась архивным видео своего сына, которому 27 марта исполнилось пять лет.

В видео Джамала собрала архивные кадры, сделанные во время взросления мальчика. Певица призналась, что за последний год редко виделась с сыном. В феврале она поздравляла с днем рождения маму.

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Звезда подчеркнула, что не может поверить в то, что мальчику уже 5 лет.

Когда ты родился, я поняла, как выглядит абсолютная любовь! И не представляю свою жизнь без тебя. Если бы у меня спросили, как выглядит 100% счастья – я бы показала это видео,

– написала певица.

Джамала призналась, что делала это видео из кусочков других, занимающих 10 часов воспоминаний. Ее финальная версия занимает всего 5 минут.

"Пока это все монтировала, я поняла, что должна тебе последний год… Да, он не похож на твои первые четыре… Да, мало меня в нем было. Знай, это не по моей вине", – обратилась она к сыну.

В Инстаграм-сторис певица показала, как утром вместе с шариками поздравляла старшего сына с днем рождения.



Джамала показала сына в день его рождения / Скриншот с ее инстарграм-сторисом

Артистка отметила, что Эмира-Разман за год полномасштабной войны показал себя самым храбрым. "Где бы я ни была, и что бы я ни делала – всегда держу твою улыбку перед собой. Ты мой мотиватор быть лучше и победить!", – написала певица.

К слову, с начала полномасштабной войны Джамала постоянно помогает Украине, в частности, гастролирует миром с благотворительными концертами. Ради этого артистке приходится жить в разлуке не только с мужем, но и с родными детьми.