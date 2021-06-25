Джамала ошеломила образом в футболке с Джастином Бибером: фото

Харизматичная Джамала поехала в Польшу, где выступит на летнем фестивале. И звезда продолжает делиться с поклонниками яркими фотографиями, где показывает свои аутфиты. Утром исполнительница обнародовала серию фото, где предстала перед объективом в белой футболке с изображением Джастина Бибера.

Украинская певица радует своими композициями иностранную публику. Особое внимание Джамала всегда уделяет внешнему виду. Она знает, как выглядеть безупречно в любом месте и в любое время.

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Новый образ Джамалы

Но артистка не только демонстрирует стильные аутфиты, но и умеет удивлять публику. Утром она устроила фотосессию в гостиничном номере. Джамала предстала перед камерой в белой oversize футболке с черно-белым изображением Джастина Бибера и желтой уточки. На снимках не видно, с каким низом звезда соединила такой наряд, поскольку она позировала не в полный рост.

Короткие волосы Джа уложила ровно и некоторые пряди сцепила сзади. На лице она сделала безупречный макияж: выровняла тон, на веки нанесла черные стрелки, а на губы светлый блеск. Исполнительница решила дополнить повседневный образ украшениями – крупными серьгами-кольцами и чокерами.

Доброе утро! Каминг-аут и неожиданное утреннее признание. Я люблю Бибера,

– написала Джа под фото.

Для просмотра всех фото листайе справа:

В комментариях подписчики активно оставляют много приятных слов в адрес любимицы.