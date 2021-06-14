Джамала ошеломила концертным образом в блестящем комбинезоне: фото и видео

Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала показала новый образ. Она позировала на камеру в блестящем комбинезоне нежно-розового цвета и потрясла безупречным внешним видом.

Джамала часто публикует в сети эффектные кадры, на которых показывает новые аутфиты. В выходной звезда продемонстрировала прекрасный look для вечеринки.

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Эффектный look Джамалы

В теплую летнюю субботу певица порадовала поклонников живым концертом на свежем воздухе. Для выступления звезда выбрала эффектный наряд. Она вышла на сцену в комбинезоне нежно-розового цвета, который был задекорирован блестками. Сверху комбинезон имел опущенные рукава, что придало образу женственности.

Концертный наряд Джамала соединила с обувью на высоком каблуке. Длинные волосы она уложила в легкие волны. Среди украшений аутфит Джамалы дополнили серьги, лаконичная подвеска, браслет и кольцо.

Ногти знаменитость накрасила розовым лаком, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и матовой помадой на губах.

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Подписчики артистки не смогли оставить такое сообщение без внимания. В комментариях они уже засыпали звезду огромным количеством комплиментов.