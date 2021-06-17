Джамала очаровала сеть редкими фото младшего сына

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала очаровала сеть серией трогательных фото, на которых показала младшего сына Селим-Гирея. Звездная мамочка впервые распространила такое большое количество снимков малыша.

19 июня младший сын Джамалы Селим-Гирей будет праздновать свой первый день рождения. Исполнительница приготовила для малыша несколько особенных образов и попросила поклонников помочь выбрать самый лучший.

Смотрите также Светлана Тарабарова покорила летним образом в голубом платье: фото с сыном у бассейна

Новые фото младшего сына Джамалы

Селим-Гирей редко появляется в ленте социальных сетей, однако иногда знаменитость делает исключения и радует поклонников миловидными кадрами.

На новых фотографиях мальчик эмоционально позировал в трех образах:

бело-голубом костюме, состоявшем из футболки и шорт;

синей футболке и шортах;

нежно-голубой кофте с коричневым принтом и воротничком, брюках коричневого цвета в клеточку.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники исполнительницы не смогли обойти вниманием такую публикацию. Они отмечают, что Селим-Гирей невероятно красив, и оставляют в его адрес огромное количество приятных слов.