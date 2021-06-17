Джамала очаровала сеть редкими фото младшего сына

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала очаровала сеть серией трогательных фото, на которых показала младшего сына Селим-Гирея. Звездная мамочка впервые распространила такое большое количество снимков малыша.
19 июня младший сын Джамалы Селим-Гирей будет праздновать свой первый день рождения. Исполнительница приготовила для малыша несколько особенных образов и попросила поклонников помочь выбрать самый лучший.
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Новые фото младшего сына Джамалы
Селим-Гирей редко появляется в ленте социальных сетей, однако иногда знаменитость делает исключения и радует поклонников миловидными кадрами.
На новых фотографиях мальчик эмоционально позировал в трех образах:
- бело-голубом костюме, состоявшем из футболки и шорт;
- синей футболке и шортах;
- нежно-голубой кофте с коричневым принтом и воротничком, брюках коричневого цвета в клеточку.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Поклонники исполнительницы не смогли обойти вниманием такую публикацию. Они отмечают, что Селим-Гирей невероятно красив, и оставляют в его адрес огромное количество приятных слов.
- "Сладкий красавчик!"
- "Чудо!"
- "Красавец у вас!"
- "Мамино лицо! Красавчик у вас!"
- "Маленький ангелочек!"