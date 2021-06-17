19 червня молодший син Джамали Селім-Гірай святкуватиме свій перший день народження. Виконавиця приготувала для малюка декілька особливих образів і попросила шанувальників допомогти вибрати найкращий.

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Нові фото молодшого сина Джамали

Селім-Гірай рідко з'являється в стрічці соціальних мереж, проте інколи знаменитість робить винятки й тішить шанувальників миловидними кадрами.

На нових фотографіях хлопчик емоційно позував у трьох образах:

біло-блакитному костюмі, що складався з футболки та шортів;

синій футболці та шортах;

ніжно-блакитній кофті з коричневим принтом і комірчиком, штанах коричневого кольору в клітинку.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Прихильники виконавиці не змогли оминути увагою таку публікацію. Вони зазначають, що Селім-Гірай неймовірно красивий, і залишають на його адресу величезну кількість приємних слів.