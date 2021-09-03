Двойное счастье свалилось на голову, – жена Дмитрия Комарова о знакомстве с мужем
Источник:инстаграм Александры Кучеренко
Украинская ведущая Александра Кучеренко вспомнила знакомство со звездным мужем Дмитрием Комаровым. Она опубликовала фото с конкурса "Мисс Украина-2016", накануне которого впервые встретилась с путешественником.
Известная украинская ведущая и жена путешественника Дмитрия Комарова опубликовала на личной странице архивное фото. Она решила поделиться с поклонниками одним из воспоминаний.
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Александра Кучеренко вспомнила знакомство с Комаровым
Жена Дмитрия Комарова показала фото, сделанное 2 сентября 2016 года. Тогда состоялся финал национального конкурса красоты "Мисс Украина-2016". Корону главной красавицы получила Александра Кучеренко.
Дмитрий Комаров был одним из судей конкурса. Он поставил девушке самые высокие баллы. Именно после "Мисс Украины-2016" завязались отношения между парой.
Александра Кучеренко позировала на фото в атласном оранжевом платье, с серьгами-подвесками и заветной короной. Дмитрий Комаров нежно обнял победительницу конкурса за талию.
В этот день ровно 5 лет назад. Двойное счастье свалилось на голову,
– подписала фото Александра Кучеренко.
Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров / Фото из инстаграма Александры Кучеренко
Как закрутился роман Кучеренко и Комарова
- Ранее путешественник и телеведущий рассказывал, что впервые встретился с Александрой еще накануне конкурса "Мисс Украина-2016". Однако у них не было никаких отношений.
- Уже после завершения конкурса Дмитрий пытался попросить у девушки номер телефона. Но тогда она категорически отказывала.
- Поэтому вскоре Комаров написал ей в фейсбуке о благотворительной идее. Они сначала переписывались, а потом мужчина пригласил Кучеренко в офис: "Мы просидели около 4 часов и вот тогда зародились первые чувства, а мы стали все больше общаться".
- В 2019 году Александра Кучеренко и Дмитрий Комаров тайно поженились. Но впоследствии перестали скрывать свои отношения.