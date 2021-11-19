Двойная премьера: группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентовала красноречивый клип и альбом "Вільні люди"

Украинская группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ порадовала поклонников сразу двумя премьерами. Музыканты выпустили альбом "Вільні люди" и красноречивый клип на одноименную песню.

19 ноября 2021 года вышла двойная премьера от рок-группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Ко Дню Достоинства и Свободы популярная группа презентовала свой шестой студийный альбом "Вільні люди". В его поддержку состоится тур по Украине, который охватит 100 городов и завершится на НСК "Олимпийский".

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Альбом "Вільні люди" от группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Пластинка состоит из семи различных по настроению композиций. Часть из них уже получила широкую известность, престижные награды в шоу-индустрии страны и стали саундтреками фильмов.

Песни "Липень", "Героям", "Поклянись. Поцілуй. Обійми" и "ЛітоКамон" были представлены ранее как синглы с видеоработами. Также в альбоме есть совершенно новые песни и бонус-композиции. Например, это песня "Героям" на белорусском языке от БЕZ ОБМЕЖЕНЬ feat. KOZAK SYSTEM & СКАЙ & Артур Даниелян.

Звучание нового альбома стало более атмосферным и разноплановым: здесь можно заметить и рок, и баллады, и электронные танцевальные ритмы, а также разноплановую вокальную подачу Сергея Танчинца, которая захватывает лирическим исполнением и мелодичным речитативом. Новый альбом звучит за пределами конкретного музыкального жанра, но подражает узнаваемому звучанию группы.

Клип "Вільні люди"

Особого внимания заслуживает титульная песня, которая и дала название альбому – "Вільні люди". По мнению музыкантов, это манифест сильных, независимых и свободных духом людей. Свободные люди – не только о народе, живущем на независимой территории, но и об индивидах, имеющих внутреннюю свободу и знающих, как быть собой. Каждый слушатель найдет в этой песне что-то о себе.

Видеоработа на песню "Вільні люди" рассказывает о 31 годе независимости – 31 гордости нации. По сюжету, музыканты БЕZ ОБМЕЖЕНЬ исполняют песню, а позади – огромный экран. На экране видео и фотохроники выдающихся людей и событий Украины. Среди них – Андрей Шевченко, Валерий Лобановский, Кузьма "Скрябин", Святослав Вакарчук, Лина Костенко, Сергей Бубка, Георгий Гонгадзе, Небесная Сотня, Ан-225 "Мрия" – и это далеко не полный перечень.

Идею сгенерировали мы втроем: я, мой партнер и генеральный продюсер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Олег Ходачук, а также наш друг – режиссер Влад Разиховский, с которым мы уже много работали раньше. Видеоработа лаконичная, но в то же время глубокая по эмоциям и содержанию,

– поделился лидер группы Сергей Танчинец.

Как проходили съемки клипа / Фото пресс-службы

"Мы выписали имена, события, факты, которые мы хотели видеть в этом видео. Тех, кто вдохновлял, по нашему мнению, миллионы людей своими поступками. События, сплотившие вокруг себя и ставшие ключевыми в истории нашего государства. Собрали тех, кто проявил свою силу воли, чтобы сделать Украину лучше, кто прославлял и прославляет ее на мировой арене. Не буду скрывать, было сложно ограничиться и составить перечень из 31, потому что Украина сильна и богата на ярких, талантливых и героических людей", – добавил вокалист.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – "Вільні люди": смотрите видео онлайн

, тур по Украине в поддержку альбома "Вільні люди" охватит сто городов и городков, а начинается он с января 2022 года. Тур завершится концертом на "НСК Олимпийский", который состоится 24 августа 2022 года – в День Независимости Украины. Поклонников БЕZ ОБМЕЖЕНЬ кроме нового альбома ждет расширенная музыкальная программа, лучшее техническое оборудование сцены и обновленное визуальное шоу. Неизменными будут на концертах лишь свобода эмоций и знакомая искренность чувств, романтический и драйвовый рок.