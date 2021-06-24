Движение #FreeBritneySpears: что не так с опекунством над певицей

Королева поп-музики Бритни Спирс уже 12 лет находится под опекой своего отца. В прошлом году он признался, что его отношения с дочерью всегда были напряженными. Фанаты уже в третий раз бьют тревогу и призывают распространять хэштег #freebritney.

Почему началось такое массовое движение и что скрыто за опекой Джеймса Спирса – читайте в материале LifeStyle 24.

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Немного биографии

Бритни Спирс с детства привыкала к публике. С 8 лет она снималась в "Новом клубе Микки-Мауса" вместе с Джастином Тимблерлейком и Кристиной Агилерой. А в 16 лет вышел ее первый альбом Baby One More Time, который занимал первые места во всех чартах. После него вышло еще 3 альбома, которые сделали певицу безумно популярной. В 2004 году она во второй раз вышла замуж и родила сына от Кевина Федерлайна. Впоследствии забеременела во второй раз. Папарацци буквально преследовали ее повсюду. Тогда же она объяснила несколько фото с сыном: где она ведет машину с мальчиком на коленях, шла к авто и чуть не уронила ребенка и другие. "Инциденты случаются, – сказала Бритни и добавила: – Моя безопасность, репутация и приватность – это три вещи, которые, как я чувствую, хотят отобрать у меня".



Бритни Спирс со старшим сыном Шоном в 2005 году / Getty Images

Психическое расстройство и его влияние на певицу

Хоть певица сначала опровергала все слухи о разводе со своим мужем Кевином Федерлайном, через 2 месяца после рождения второго сына в 2006 году Бритни Спирс подала на развод. 21 января 2007 года у Бритни от рака умерла тетя. 16 февраля она легла в реабилитационный центр, но сбежала оттуда на следующий день и побрила голову в знак солидарности с тетей.



Бритни Спирс с бритой головой в 2007 году / Pinterest

Тогда папарацци хотел сфотографировать Бритни, а она пыталась побить его автомобиль зонтом. 20 февраля певица снова оказалась в клинике, но уже под давлением родственников. После этого ее поведение стало совсем другим: в крови находили наркотики, охранник утверждал, что Спирс ходила голая перед детьми. А когда полицейские, согласно постановлению суда, хотели забрать у нее сына, она закрылась в доме и никого не впускала.

С января 2008 года матери нельзя было навещать своих детей, а сама она лежала в психиатрическом отделении медицинского центра. Джеймс Спирс, ее отец, сначала стал опекуном на полгода. Затем – на неопределенный срок.



Бритни Спирс в 2008 году, когда ее госпитализировали в клинику / Getty Images

В 2020 году Бритни легла на лечение из-за психических расстройств и отменила все свои выступления. Тогда она хотела восстановиться после болезни отца. Фанаты же уверены в том, что ее положили в больницу против ее воли. Поэтому в сети снова стал популярным хэштег, а небольшая группа поклонников с табличками, где написано #freebritney, стояли возле городской государственной администрации Западного Голливуда.

Тогда Бритни отреагировала в инстаграме. Она записала видео, где общими фразами сообщила, что все хорошо. А в описании к видео написала: "То, что говорят люди, вышло из-под контроля. Эти угрозы, слухи о моей семье и команде ... Да, моя ситуация уникальна, но я обещаю, что делаю все как можно лучше. Ваша любовь невероятная, но сейчас я нуждаюсь в небольшой приватности, чтобы со всем разобраться."

Что предполагает опекунство?

Опекуна назначают для человека, который по определенным причинам (несовершеннолетие, старость, психические заболевания) не может распоряжаться своей жизнью самостоятельно. Как отмечают близкие к Бритни источники, опекунство только упрощает ей жизнь. Но все же, ограничений довольно много: певица не может сходить сама в кофейню, выходить замуж, покидать дом, голосовать, водить машину, делать покупки без присмотра. Распределением финансов занимался Эндрю Уоллет, но в 2019 году он ушел с должности. В общем в этом году на опекунство Бритни потратила 1,1 миллиона долларов, а в 2018 ее счета составили более 59 миллионов долларов. Потому что несмотря на такую ограниченность, Бритни выпустила еще несколько альбомов, приняла участие в шоу "Х-Фактор" и провела огромное количество перформансов, утверждает Insider.



Бритни Спирс с отцом Джеймсом Спирсом в 2008 году / Getty Images

Также после болезни отца в начале 2019 года, опекуном стал ее адвокат.

#freebritney: закодированные сообщения и аргументы фанатов

Еще до беременности, в декабре 2004, Бритни посетила радиостудию Лос-Анджелеса Kiss FM. Там она представила песню Mona Lisa, которая должна войти в новый альбом The Original Doll. Почему альбом имеет именно такое название (с английского языка название альбома переводится как "Оригинальная кукла"), певица не сказала, однако у преданных фанатов есть версия. Детский голос Бритни звучит совсем по-другому, чем в песнях. И это правда, даже если слушать выступление 2016 года, когда она поет не свою песню, не под фонограмму, голос звучит не так. Поэтому существуют мнения, что ее заставляли петь так называемым "детским голосом", а пластинка "The Original Doll" должна была звучать настоящей. Никаких доказательств этому нет, но по определенным причинам альбом, который должен был выйти примерно летом 2005, так и не вышел, а Jive Records заверили, что нет никакого нового материала.

Также фанаты декодируют каждое новое видео или пост в соцсетях Бритни. К примеру, в TikTok в комментариях под недавним видео написали: "Надень желтое, если нуждаешься в помощи", "Покрутись, если тебе нужна помощь", "Моргни дважды". В следующем видео Бритни одета в желтый топ, крутится с букетом цветов в руках и моргает только 2 раза.

Парня Спирс, который в отношениях с певицей с октября 2016, Сэма Асгари, обвиняют в причастности к незаконному опекунству. Он модель и фитнес-тренер, разница в возрасте между ними – 13 лет. На красной дорожке в 2019 году, он якобы сказал Бритни, чтобы та его поцеловала. Также певица закидывает в сеть много видеотренировок с Сэмом. На одной из таких заметили, что он просит Спирс улыбнуться. Поэтому фанаты утверждают, что на самом деле он ее охранник.

Армия Бритни Спирс, как часто они называют себя в сети, уверены, что певицу используют ради денег. Ее последняя активность в социальных сетях и странное поведение – подтверждение того, что отец заставляет ее пить седативные, чтобы продлевать срок опекунства. По их мнению, она все время говорит об этом, дает знаки, даже в песнях есть слова о чрезмерной опеке (Overprotected, I'm A Slave 4 U, Gimme More, Circus), а на обложке последней песни Mood Ring изображены цепи.

Но не все поддерживают это движение. Некоторые пользователи говорят, что ее видео – не просьба о помощи, а признак шизофрении. А в таком состоянии опекун обязателен. А все знаки – это просто то, что люди хотят видеть, или же просто совпадение. Тем более, если ее пользование телефоном ограничено, то комментарии, скорее всего, читают, а тогда никакая желтая блузка не может быть доказательством.

Поддержка общества

Некоторые посты с хэштегом поддерживала также мать Бритни – Линн Спирс. Также она подала документы в суд, чтобы получить возможность распоряжаться финансами дочери.

Движение поддерживают и звезды. Например, Майли Сайрус на концерте в 2019 году воскликнула Free Britney!. Также телеведущая Николь Полицци сфотографировалась в футболке с Бритни Спирс и подписала фото хэштегом. Поддержку выразила и Роуз МакГоуэн. Cardi B высказывалась относительно Бритни: "Слава сводит тебя с ума. Никакой приватности, и каждый хочет отобрать часть денег, которые ты сама заработала. Весь мир наблюдает за тобой. Это безумие."

В сети также появилось две петиции: одна о предоставлении Бритни личного адвоката и вторая о рассмотрении законности опекунства. Всего их подписали более 130 тысяч человек.

Фанаты также пишут: "Канье Уэст и Бритни Спирс оба имели проблемы с психическим здоровьем. Но одному из них можно баллотироваться в президенты, а другому нельзя даже вернуть обратно свои права".

Что известно о ходе скандальной ситуации с Бритни Спирс и ее отцом