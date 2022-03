"Две танцовщицы в укрытии": группа Florence+The Machine показала клип, снятый в Украине до войны

Британская женская группа Florence + The Machine еще до войны России снимала в Киеве клип в сотрудничестве со студией Radioaktive Film. Солистка коллектива Флоренс Уэлч отметила, что танцовщицы из клипа сейчас находятся в укрытии из-за обстрелов.

До войны России с Украиной десятки иностранных групп сотрудничали с нашими студиями, из-за чего мир все больше узнавал столицу страны. Одной из самых популярных студий стала Radioaktive Film, которая сотрудничала с Florence + The Machine. Режиссером выступил Отем де Уайлд.

Во время премьеры видеоработы солистка коллектива Флоренс Уэлч не обошла стороной вторжение России и бомбардировку городов. По ее словам, две танцовщицы из клипа сейчас прячутся в своем родном городе, пока он остается в осаде российских войск.

"Две танцовщицы из этого клипа сейчас находятся в укрытии. Моим смелым и красивым сестрам Марине и Анастасии. Я вас люблю и хочу обнять", – написала вокалистка группы, а также прикрепила ссылку на материал о том, как помочь Украине.

Florence + The Machine – Heaven Is Here: смотреть видео онлайн

