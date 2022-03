"Дві танцівниці в укритті": гурт Florence + The Machine показав кліп, знятий в Україні до війни

Британський жіночий гурт Florence + The Machine ще до війни Росії знімав у Києві кліп у співпраці зі студією Radioaktive Film. Солістка колективу Флоренс Велч зазначила, що танцівниці з кліпу зараз перебувають в укритті через обстріли.

До війни Росії з Україною десятки іноземних гуртів співпрацювали з нашими студіями, через що світ все більше дізнавався про столицю країни. Однією з найпопулярніших студій стала Radioaktive Film, яка мала співпрацю з Florence + The Machine. Режисером виступив Отем де Вайлд.

Цікаво MELOVIN через війну виїхав до Львова, де записав відео на нову пісню "Не зволікай"

Під час прем'єри відеороботи солістка колективу Флоренс Велч не обійшла стороною вторгнення Росії та бомбардування міст. За її словами, дві танцівниці з кліпу зараз ховаються у своєму рідному місті, поки воно залишається в облозі російських військ.

"Дві танцівниці з цього кліпу зараз перебувають у укритті. Моїм сміливим та красивим сестрам Марині та Анастасії. Я вас люблю і хочу обійняти", – написала вокалістка гурту, а також прикріпила посилання на матеріал про те, як допомогти Україні.

Florence + The Machine – Heaven Is Here: дивитись відео онлайн

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!