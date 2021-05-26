Как две капли: сын Меган Маркл Арчи поражает сходством со звездной мамой

Сетью распространяются кадры маленького сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи. Пользователи нашли архивное фото Меган, и оно впечатляет, ведь мама с сыном поразительно похожи.

На днях в Твиттере появилось новое фото Арчи Маунтбаттен-Виндзора. Это кадр из документального фильма о ментальном здоровье "Я, которого вы не видите", создателями которого стали принц Гарри и Опра Уинфри.

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Сходство Арчи и Меган Маркл

Эпизод, в котором показали 2-летнего Арчи, стал вирусным в сети. В свою очередь, одна из поклонниц королевской семьи отыскала архивное фото Меган Маркл. В сети сравнили фото маленького Арчи и 6-месячной Меган, которая сидела на руках у сводной сестры Саманты.

Со снимков заметно, как сильно похожи сын с мамой. У Арчи, так же как и у Меган, пухлые щеки, вьющиеся волосы и темные глаза. Сына принца Гарри назвали мини-копией герцогини.

Реакция сети

В интернете бурно обсуждают поразительное сходство Арчи и его звездной мамы Меган Маркл. Однако отмечают, что от отца принца Гарри малыш перенял его рыжие волосы.