Два брата – два настроения: Святослав Вакарчук показал редкое семейное фото в вышиванках

Украинский певец Святослав Вакарчук оберегает личную жизнь от вспышек камер, однако в День вышиванки, который украинцы отмечали 19 мая, стал хорошей причиной показать родню. Следовательно, артист сфотографировался со своим младшим братом Олегом.

Праздничным и красноречивым фото Вакарчук поделился в своем инстаграмме днем раньше. На нем он появился с Олегом в красивых белых вышиванках с красным вышиванием. Мужчины вместе стояли на проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре.

К слову "В наших сердцах вышита Украина": как звезды поздравляют с Днем вышиванки

Привет вам из Днепра! Двое братьев. Два настроения. Две вышиванки. Один генокод,

– торжественно подписал фото Вакарчук.

И действительно, два настроения – Святослав искренне улыбается на камеру, в то время как Олег стоял строго и настороженно. Впрочем, харизму обоих братьев любители отметили одинаково.



Святослав Вакарчук с братом Олегом / Фото с инстаграммы певца

Приятным комментарием отметилась племянница Святослава – Маричка Вакарчук, которая написала: "Какие же хорошие мужчины у нас в семье" и опубликовала фото у своих инстаграмм-сторисов.



Реакция племянницы Вакарчука на фото дяди и папы / Фото из инстаграм-сторис Марички

Реакция сети

"Вы классны оба! Вышиванка – это наше материальное и духовное сокровище, два в одном";

"Красное – это любовь, а черное – это печаль. Ребята, вы любовь";

"Хорошие украинцы! Вышиванки суперовые";

"Какие красавцы! Берегите себя и будьте здоровы!";

"Ох, какие же бравые парни";

"Ух ты! Брат такой же хороший".

Ранее Святослав Вакарчук показывал своего брата на Рождество в 2022 году, которое праздновал в кругу Олега и мамы Светланы во Львове. Они собрались в семейном доме, правда, без отца Ивана – он умер в 2020 году в начале пандемии коронавируса.



Семья Вакарчуков / Фото с инстаграмма исполнителя

Отметим, что на следующий день после Дня вышиванки стало известно в одном из украинских изданий, что Святослав Вакарчук готовится стать отцом. Его любимую – Евгению Яцуту, которая уже родила ему сына Ивана в прошлом году, снова готовится к родам. Ее увидели с округлым животом на Каннском фестивале.