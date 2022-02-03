Дуэт "Кролики" пожаловался, что в Украине их травят и срывают концерты с "коктейлями Молотова"

Юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, известные как дуэт "Кролики", пришли на российский канал и пожаловались на Украину. Они заявили, что на Родине их безосновательно травят и не любят.

Украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко не видят своей вины в том, что поддерживают оккупацию Крыма и выступают в стране-агрессоре. Более того, "Кролики" убеждены, что дома их невзлюбили не из-за гастролей в России, а из-за неправильно смонтированной новогодней программы 2014 года.

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Дуэт "Кролики" жалуется на травлю в Украине

По их словам, на российском телевидении кадры подставили так, будто они аплодируют под песню о санкциях против Украины. Ее пели Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов. После этого видео "Кролики" почувствовали себя изгнанниками на Родине.

"Нас там подмонтировали, как мы сидим и аплодируем. И вот началась травля в Украине", – возмутились юмористы.

Нам сорвали два сольных концерта в Трускавце. Билеты были проданы. Люди приходили, а другие стояли с "коктейлями Молотова" и не пускали их,

– вспомнили гастролеры.

В Трускавце "Кролики" так и не выступили. Последний концерт в Украине состоялся в ноябре 2015 года в Чернигове. С тех пор Данилец и Моисеенко не гастролируют на Родине, однако не теряют надежды растопить сердца публики.

Скандалы с дуэтом "Кролики"