Знаменитая британская певица Дуа Липа не стесняется демонстрировать обнаженные части тела в откровенной одежде. Она поделилась эротическим фото, где засветила ягодицы.

Известная британская певица Дуа Липа обнародовала новое откровенное фото. Она взбудоражила воображение поклонников и набрала почти 4 миллиона лайков.

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Дуа Липа засветила ягодицы

Исполнительница эротично позировала перед объективом на светлом фоне. Она надела черные колготки и темно-синее велюровое боди с черными вставками и бахромой с длинным рукавом. Такая одежда позволила звезде похвастаться пышными ягодицами и аппетитными бедрами.

Наряд Дуа Липа соединила с длинными черными сапогами с массивной железной вставкой с камнями и на высоких каблуках, что придавало аутфиту дерзости.

Черные волосы певица идеально выровняла и распустила. На лице она сделала роскошный макияж, завершивший сексуальный образ. Дуа Липа накрасила глаза красными тенями, а губы подчеркнула темно-бордовой помадой.



Дуа Липа / Фото из инстаграма Дуа Липы