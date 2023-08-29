Ложь, – потерпевшая в ДТП с Квитковой заявила, что блоггерша была виновницей аварии: фото

Даша Цветкова на днях попала в серьезное ДТП. Сама же блоггерша заявила, что в ее авто въехали две машины. В то же время потерпевшая в аварии обвинила Квиткову во лжи и заявила, что это блоггерша повлекла аварию.

В инстаграмме Лилия Адаменко – пассажирка авто Tesla – рассказала собственную историю про ДТП. Она подчеркнула, что Даша Квиткова является виновницей аварии, потому что выехала на красный.

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Инцидент произошел в 14:00 возле метро "Академгородок". По словам потерпевшей, они на Tesla начали движение на зеленый цвет светофора, когда у них врезалась Квиткова, проехавшая на красный.

Lexus влетел в нас, уехав на красный цвет. На самом деле, Porsche, который ехал с нами с правой стороны, возможно, спас нам жизнь, сдвинув удар из водительской двери к крылу машины… Есть камеры, есть свидетели. Здесь уже возбуждено уголовное дело, потому что пострадала,

– прокомментировала Лилия.



Лилия рассказала об аварии с Квитковой / Скриншот из инстаграммы

Пострадавшая отметила, что на место ДТП сразу приехала адвокат Квитковой. Она начала убеждать участников аварии, что блоггерша не виноват, мол, это их авто превысило скорость.

Интересно, что, по словам Лилии, защитники Квитковой запрещали делать видео и фото блоггерши.

"Мне не понравился тон адвоката этой блоггерши, которая начала намекать, что это мы уже превысили скорость. Хотя это невозможно в этом случае, потому что мы проехали метров 20 от старта… Два мужика все за нее говорили и решали", – вспомнила потерпевшая.



Лилия рассказала об аварии с Квитковой / Скриншот из инстаграммы

Адаменко даже отреагировала на слова Даши Квитковой, которая рассказала, что это в нее врезалось два автомобиля. В то же время потерпевшая говорит, что это блоггерша виновата, потому что проехала на красный.

Ложь пошла. Уж не она, а в нее въехали. Но ни слова, что она на красный ехала,

– прокомментировала Лилия.



Лилия рассказала об аварии с Квитковой / Скриншот из инстаграммы

Действительно ли Даша Квиткова виновата в ДТП – будет решать суд.



Лилия показала фото из аварии / Скриншот из инстаграммы

Что известно о ДТП с Дашей Квитковой