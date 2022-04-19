Жена Остапчука призналась, как ее сменила война: "Слишком жестокий период жизни"

Непростое время войны сменяет людей. Такого мнения придерживается и супруга Владимира Остапчука. Она рассказала, как ее сменила война.

Недавно жена Владимира Остапчука отправилась в Австрию для решения личных вопросов. Там она поразмышляла о том, как ее сменила война.

На тему На пути домой: жена Григория Решетника показала уничтоженные улицы под Киевом

Как война изменила Кристину Горняк

Война – это очень тяжелый период жизни. Слишком жестокий период жизни. Во время войны я еще больше укрепила свои жизненные принципы в некоторых ситуациях, стала еще больше ценить каждый день, и каждую возможность выпить кофе, например, или посмотреть на небо, улыбнуться и поблагодарить за все,

– призналась жена телеведущего.

Кристина Горняк призналась, что многие ее мнения относительно разных вещей и людей кардинально изменились

"Во время войны, я открыла для себя некоторых людей, которых недооценивала, а также посмотрела на тех, кого переоценивала! Много трансформаций, много мнений, много последствий, но все это и есть опыт и жизнь!" – добавила она.



Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Заметим, что Кристина Горняк уехала за границу для разрешения личных дел. Она не планирует эмигрировать и покидать мужчину. В Украине звездная жена активно занимается волонтерством.

Сам Владимир Остапчук вступил в ряды терробороны. В настоящее время он находится в Киеве, а его жена – в Ужгороде.