Как мужчина, что бьет, а потом покупает патчи: Бедняков о "восстановлении" Мариуполя оккупантами

Оккупанты сносят драмтеатр в Мариуполе, где убили около 300 человек. Андрей Бедняков отреагировал на это и объяснил, почему россияне делают это не из любви к городу, а чтобы скрыть следы преступлений.

Мариуполь до сих пор временно находится под оккупацией россиян. На днях стало известно, что там захватчики сносят драмтеатр. Андрей Бедняков эмоционально на это отреагировал.

Читайте также Неопубликованные фото Джамалы и Зеленского: почему артистка их показала и призналась, что плакала

Андрей Бедняков ответил на упреки о "восстановлении" Мариуполя

Шоумен и ведущий написал, что часто получает сообщение о том, что он якобы однобоко освещает происходящие в Мариуполе события. Будто там по полной идет восстановление города и строительство. Он заметил, что так могут писать только глупые люди, а им отвечать бессмысленно. И все же решил прояснить.

"Да, строят. Постоянно что-то открывают. Торжественно. Для изображения, перерезая ленты. Как когда-то перерезали линию жизни в этом городе. Чтобы более понятно вам объяснить, представьте ситуацию. Мужчина постоянно бьет свою женщину дома. Применяет ноги и разные предметы, а потом покупает ей сапоги, и когда они выходят на улицу – все соседи говорят "посмотрите на эти сапоги. Какие красивые. Вот это мужчина! Как жену любит. Вот бы мне такого"".

С Мариуполем такая ситуация. Только там мужчина еще и патчи под глаза купил. Только не потому, что "хочет, чтобы лицо у его любимой всегда было молодым". А чтобы синяки и порезы под глазами спрятать. Скрыть следы преступлений и создать картинку для стрекоз под подъездом,

– подчеркнул Андрей Бедняков.

Вдобавок ведущий опубликовал фото мурала "Милана", являвшегося символом надежды для Мариуполя. В ноябре оккупанты уничтожили стенопись, а на его месте изобразили пропагандистский бред.

"На фото яркий пример того, как было и того, как стало. "Стильная и красивая" помощь от Санкт-Петербурга. А вы сами решайте, где лучше. Мы вернемся в наш город! И еще не раз "встретимся на драме"", – резюмировал Андрей.



Как уничтожили стенопись в Мариуполе / Фото с инстаграма Андрея Беднякова

История драмтеатра в Мариуполе