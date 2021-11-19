Дорог как память, – почему Оля Полякова не разводится с мужем

Популярная украинская певица Оля Полякова ранее признавалась, что в ее отношениях с мужем наступил кризис. Однако звезда не хочет идти на развод. На это есть несколько причин.

Оля Полякова и Маша Ефросинина сняли новый выпуск шоу "Взрослые девочки". Они подняли тему того, что женщины зарабатывают больше чем мужчины. В шоу Оля Полякова призналась, что некоторое время удерживала мужа.

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Почему Полякова не разводится

Несмотря на проблемы в браке Оля Полякова не хочет разводиться с мужем. Исполнительница пояснила, что бракоразводный процесс является очень сложным. К тому же когда пара начинает говорить о разводе, Вадим демонстрирует уважение и любовь.

Не хочу делить свой дом. Потому что это сложная структура. "Давай расстанемся". Говорю: "Давай! Что будем делать? Сядем и договоримся, как мы будем расставаться". В итоге он мне говорит: "Я уйду и оставлю тебе все". Я сразу говорю: "Как можно бросить такого святого человека?"

– призналась знаменитость.

Маша Ефросинина уточнила, действительно ли Оля не хочет терять мужа, даже если она его удерживает.

"Он мне дорог как память", – ответила певица.



Оля Полякова с мужем / Фото из инстаграма звезды

Напомним, что Оля Полякова часто говорит о разводе с мужем. Ранее она рассказывала, что чувствует, что в ее отношениях с мужем Вадимом начался кризис. Звезде якобы стало скучно в этих отношениях, поэтому она не понимает, что будет дальше.

"Сейчас нас штормит. И нас штормит тихо. Я осознаю скуку. В какой-то момент ты понимаешь, что ты уже взрослый, независимый, дети подросли. Ты на это смотришь, и задаешь себе вопрос: и все, это конец?" – поделилась артистка.