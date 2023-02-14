Романтические поцелуи: Кацурин поделился милыми фотографиями с Надеждой Дорофеевой
Источник:Михаил Кацурин
В День святого Валентина звезды трогательно поздравляют своих любимых с праздником. Ресторатор Миша Кацурин показал романтические поцелуи с Надей Дорофеевой на камеру.
Этими фото Кацурин решил нежно поздравить свою любимую с Днем святого Валентина. Он просто восхитил сеть общими кадрами с певицей Дорофеевой.
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Ко Дню влюбленных ресторатом поделился подборкой фотографий из собственного архива. На всех фото Кацурин и Дорофеева показывали свои чувства и романтично целовались.
"Не отрывался бы ни на секунду", – трогательно подписал фотографии Кацурин.
Надя Дорофеева нежно целуется с любимым Кацуриным / Фото из соцсетей
Добавим, что Дорофеева также отреагировала на милую публикацию любимого в комментариях. Певица написала "Миша" и добавила смайлики со слезами и разбитое сердечко, намекнув, что ее очень растрогал пост Кацурина. К тому же Надя сделала репост фото в стороз на своей странице.
Надя Дорофеева с любимым Мишей Кацуриным / Фото из соцсетей
Что известно об отношениях Нади Дорофеевой
- Звездная пара Владимир Дантес и Надя Дорофеева женились около 6 лет. Но после начала вторжения они объявили о разводе, хотя на самом деле разошлись еще в начале февраля. Причиной стало то, что звезды перестали любить друг друга.
- Они говорили, что остались друзьями, однако, похоже, Дантес и Дорофеева. вообще не общается с того момента как артистка подтвердила роман с ресторатором Кацуриным.
- В январе Дантес и Надя Дорофеева официально развелись. Они приветствовали друг друга с получением свидетельства о расторжении брака.
- Сейчас у них обоих новые отношения. После развода Надя начала встречаться с другом Михаилом Кацуриным, а Владимир сошёлся с бывшей женой Михаила – Дашей.