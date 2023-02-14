Романтические поцелуи: Кацурин поделился милыми фотографиями с Надеждой Дорофеевой

В День святого Валентина звезды трогательно поздравляют своих любимых с праздником. Ресторатор Миша Кацурин показал романтические поцелуи с Надей Дорофеевой на камеру.

Этими фото Кацурин решил нежно поздравить свою любимую с Днем святого Валентина. Он просто восхитил сеть общими кадрами с певицей Дорофеевой.

К теме "Разлука продолжается с декабря": Матвиенко призналась, проведет ли День влюбленных с Арсеном Мирзояном

Ко Дню влюбленных ресторатом поделился подборкой фотографий из собственного архива. На всех фото Кацурин и Дорофеева показывали свои чувства и романтично целовались.

"Не отрывался бы ни на секунду", – трогательно подписал фотографии Кацурин.



Надя Дорофеева нежно целуется с любимым Кацуриным / Фото из соцсетей

Добавим, что Дорофеева также отреагировала на милую публикацию любимого в комментариях. Певица написала "Миша" и добавила смайлики со слезами и разбитое сердечко, намекнув, что ее очень растрогал пост Кацурина. К тому же Надя сделала репост фото в стороз на своей странице.



Надя Дорофеева с любимым Мишей Кацуриным / Фото из соцсетей

Что известно об отношениях Нади Дорофеевой