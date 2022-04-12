Don't f*ck with Ukraine: Макс Барских показал тизер песни для ВСУ, заряжающей силой

Украинский исполнитель Макс Барских стал одним из самых больших сторонников движения сопротивления с россиянами. После резких высказываний в сети, концертов для переселенцев и вступления в ВСУ, он выпустил новую песню, тизер которой можно оценить уже сейчас.

В пресс-службе исполнителя отметили, что англоязычный сингл Don't f*ck with Ukraine готовится к выпуску на международном лейбле и создан специально для поддержания боевого духа каждого украинца. Его Барских выпустит в поддержку вооруженных сил Украины.

К слову "И нас не сломает война": Макс Барских спел для переселенцев во Львове

Сейчас тяжело находить время на музыку, но это тоже может быть оружием. Работаю над новым треком для ВСУ. Хочу поддержать наших бойцов. Надеюсь закончить его в ближайшее время. А пока делюсь маленьким кусочком,

– комментирует будущую премьеру Барских.

Макс Барских – Don't f*ck with Ukraine: слушайте тизер песни

Реакция сети

Видео также появилось не только в ютубе, но и в инстаграмме артиста. Там на него бурно отреагировали коллеги и украинцы:

Спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко : "Крутяк! Трек точно поддержит боевой дух наших ребят!!!"

: "Крутяк! Трек точно поддержит боевой дух наших ребят!!!" Музыкант Lion : "Holy true!!!"

: "Holy true!!!" "Макс, это всемирный хит! Ждем с нетерпением!"

"Свободу не остановить";

"Когда уже закончится этот ад?! Дай Бог, чтобы у вас ребята были все хорошо. Мы с вами!!";

"Очень драйвовым будет трек! Супер!!! Заряд для каждого украинца";

"Макс, будем ждать! Твоя музыка всегда попадает прямо в сердце. Ты умеешь передать свои чувства, как никто другой! Твое оружие – это твое творчество! Береги себя";

"Это и есть оружие. Слова песен, которые мы прокручиваем в своих мыслях, нас программируют. Это своего рода афирмации. Поэтому начинай петь песни, которые будут наших людей заряжать только на позитив... А защитникам придавать силы...".

Однако в комментариях уже традиционно нашлось место многим недобросовестным россиянам и "армии ботов", которые засмеяли новую песню Барских и их патриотическую позицию по поводу российско-украинской войны.