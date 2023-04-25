Жена Скичка показала, как отпраздновала первый день рождения дочери в Милане

Из Украины Елизавета Юрушева выехала на 8 месяце беременности, за неделю до нападения России. Дочь Анну она родила в Вене, а сейчас живет с ней в Милане. 24 апреля девочке исполнился один год, поэтому ей устроили помпезный день рождения.

Празднование устроили дома в Милане. Елизавета Юрушева украсила дом пудро-розовым цветом – шариками в форме сердечек, цветами, флажками с надписью Happy Birthday Anna, и саму именинницу тоже одела под стиль. Кроха даже задула свечку на двухуровневом торте с бантом. Кроме того, на столе были фрукты.

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Как в Милане отпраздновали день рождения дочери Скичко

Люблю тебя, моя маленькая девочка, мое маленькое счастье, моя маленькая вселенная, мой учитель, ты моя любовь и мой свет! Обещаю, что буду делать все, чтобы у тебя была невероятно яркая счастливая жизнь,

– поздравила Елизавета Юрушева.

Елизавета Юрушева с самой младшей дочерью / Фото из инстаграма жены Скичка

Елизавета Юрушева с самой младшей дочерью / Фото из инстаграма жены Скичка

Елизавета Юрушева с тремя детьми / Фото из инстаграма жены Скичка

Примечательно, что Александр Скичко тоже опубликовал фото жены с дочкой-именинницей и поздравил публично: "На нее невозможно смотреть без улыбки! Она вдохновляет, дает силы и желание двигаться дальше! Моя маленькая принцесса! Люблю тебя! Наш первый год! С днем рождения".

На семейных фотографиях его нет, но не исключено, что он был за кадром, ведь совсем недавно приезжал в Италию на Пасху и писал, что это "всегда семейный праздник". Там Скичко ходил в церковь и на пикник, а в комментариях возмущались, что "обычные мужчины не могут выехать за границу, а депутаты не стесняясь разъезжают".