Счастливой годовщины: дочь Веры Брежневой показала нового любимого из США

21-летняя дочь Веры Брежневой – Соня Киперман сейчас живет в США. Похоже, что там она с головой ушла в новые отношения. Девушка показала фото с бойфрендом.

Соня не активна в социальных сетях, редко публикует новые фото и не рассказывает о личной жизни. Однако на днях девушка порадовала 122-тысячную аудиторию подписчиков трогательным снимком.

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Дочь Веры Брежневой показала любимого

Сейчас Соня живет в Соединенных Штатах Америки. Там она встречается с парнем, которого зовут Бек Добржански. В инстаграм-сторис девушка опубликовала совместное фото с любимым и адресовала ему поздравления.

"Счастливой годовщины, Бек", – написала Соня.



Дочь Брежневой с парнем / Скриншот инстаграм-сторис Сони

Бек также опубликовал несколько кадров избранницы. Он назвал Соню королевой и признался ей в любви.



Скриншот инстаграмм-сторис Бека Добржански



Скриншот инстаграмм-сторис Бека Добржански

Что известно о Бэке Добржански

Новый любимый Сони Киперман живет в Лос-Анджелесе. Он занимается кикскутерингом – экстремальным видом спорта на самокате. Парень часто публикует видео с разными трюками в инстаграмме.

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