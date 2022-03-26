Дочь Трампа выслала в Украину миллион порций еды: фото, как ей делились в Киеве

Семья экс-президента США Дональда Трампа восхищается и поддерживает Украину. Наконец-то не только на словах, но и "гуманитаркой". Дочь политика Иванка Трамп передала миллион блюд для нашего героического народа, это более 70 тонн.

Гуманитарная помощь из США досталась жителям Киева, Сум и Львова, принявшим более 200 тысяч переселенцев. Украинцы уже получили еду от Иванки Трамп, ее раздавали прямо посреди улицы. Хватило и пенсионерам, и детям.

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Дочь 45-го американского президента поблагодарила не только украинский народ, который героически борется за свое право на независимость, но и водителей грузовиков и духовных лидеров, которые доставляли продукты, рискуя своей жизнью.

Народ Украины, вы в наших сердцах, вы в наших молитвах, и ваше мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет. Пусть Бог благословит вас в вашей героической борьбе,

– написала эмоционально Иванка Трамп.

К слову, в своем сообщении бизнес-вумен назвала Россию агрессоркой: "Для украинцев, столь несправедливо страдающих от российского вторжения в их страну".

Иванка Трамп выслала в Украину миллион порций еды: фото и видео

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Ее отец Дональд Трамп планирует посетить Киев с конгрессменами из республиканской партии. Своим визитом политики хотят продемонстрировать поддержку Украине.

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Полный текст публикации Иванки Трамп:

За последние несколько дней мы доставили 1 миллион блюд украинцам в Киеве, Львове и Сумах. Спасибо пасторам, раввинам и водителям грузовиков, которые рискуют жизнью, чтобы доставить эту еду тем, кто в ней нуждается.

Этими блюдами мы надеемся обеспечить небольшой источник утехи и питания для украинцев, столь несправедливо страдающих от российского вторжения в их страну. Народ Украины, вы в наших сердцах, вы в наших молитвах, и ваше мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет. Да благословит вас Бог в вашей героической борьбе за защиту своей страны и своей свободы.