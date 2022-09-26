"Хочу в школу, где говорят по-украински": как дочь Тони Матвиенко учится в Великобритании
Украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о дочери Нине, которая учится в Великобритании. По ее словам, девочка хочет вернуться домой.
Украинская певица Тоня Матвиенко живет вместе с дочерью Ниной в Великобритании. В интервью 24 каналу артистка рассказала об обучении девочки.
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Тоня Матвиенко о дочери
Исполнительница поделилась, что Нине нравится ходить в британскую школу. В то же время, для нее сложно то, что обучение проходит на английском языке.
"Пол года она не имела никакого общения с детьми, поэтому сейчас с удовольствием ходит в школу, ей нравится. Это развитие для нее. Хотя Нина не знает английского языка, но дети очень хорошо относятся к ней. Все знают, что она из Украины, помогают. Радуюсь, что дочь не переживает, для меня очень важно, чтобы она была спокойна".
Нина Матвиенко / Фото из инстаграма Тони Матвиенко
Но она очень скучает по Украине. 8 августа мы ездили домой и она сказала: "Я хочу ходить в школу, где дети говорят по-украински. Хочу понимать их". Когда приходит из школы домой, не может наговориться. Сейчас она дополнительно учит английский онлайн, чтобы было комфортнее,
– добавила Тоня Матвиенко.
Певица уже не раз замечала, что хотела бы дочь учиться в Украине. Также ее огорчает то, что девочка не видит своих близких.
"Знаю, что со стороны звучит хорошо, что Нина учится в британской школе. Если бы ей было лет 15, то в этом был бы какой-то смысл. Самое страшное, что она не видит семьи. А английский можно выучить и в Киеве".
Интервью с Тоней Матвиенко: смотрите видео онлайн
Добавим, что пока Тоня Матвиенко с дочерью живет в Великобритании, ее муж Арсен Мирзоян остался в Украине с тещей. Нина Митрофановна признавалась, что она ладит с зятем в одном доме.