Дочь Снежаны Егоровой выехала в США: "Ни сбережений, ни плана"

Дочь Снежаны Егоровой Стася Ровинская сообщила, что уехала в США с семьей. Она объяснила, что приняла решение для детей.

Украинская телеведущая Стася Ровинская сообщила, что вместе с семьей переехала в Соединенные Штаты, теперь звезда живет в Нью-Йорке. Она призналась, что решилась на это из-за войны.

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Стася Ровинская покинула Украину

Ведущая поделилась, что именно война привела их в Нью-Йорк. Теперь они будут строить всю свою жизнь заново.

Для чего, это еще придется выяснить, но ближайшие несколько лет мы будем здесь строить нашу жизнь с самого начала, оставив в Киеве своих близких, друзей, дом, автомобили, любимые работы, комфортную жизнь… Но ничего не страшно, потому что мы вместе и имеем огромную поддержку друзей,

– рассказала Стася.

Теперь она ищет работу, контакты и знакомства. Звезда добавила, что будет продолжать приближать победу Украины и помогать родине любыми способами.

Стася Ровинская заранее объяснила, что ее переезд не является иммиграцией, а выезд мужа вполне законен: "Это не иммиграция, это временный переезд для детей, мой муж, как многодетный отец имеет право выезжать за границу по закону Украины, мы продолжаем заниматься помощью нашим воинам и планируем наладить отправку, мой муж занимается этим каждый день".

Для тех, кто пишет, что это самое простое… нам было бы гораздо легче вернуться в Киев, где у нас собственный дом, работа, деньги и все налажено. Мы приехали в Америку без ничего, ни сохранений, ни плана, только мы. Дети пойдут в школу, и это меня радует. Мы в чужой стране, никто нас здесь не ждет,

– добавила ведущая.

Стася заметила, что просто хочет сделать детство малышей более спокойным, а держать их жизнь на паузе в Европе – невыгодно. Также она поблагодарила всех за поддержку.



Стася Ровинская с семьей / Фото из инстаграма Стаси Ровинской