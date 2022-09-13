Я никого не выбирала, – дочь Поляковой заявила, что не покинула университет ради парня

Недавно старшая дочь Оли Поляковой опубликовала видео, где сообщила, что якобы отказалась от учебы за границей ради парня. А сейчас объяснила, что ее слова неправильно поняли.

В ток-токе, который активно ведет Маша, она опубликовала новый ролик, в котором объяснила слова из предыдущего видео, через которые поклонники подумали, что она отказалась от учебы в Великобритании.

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Маша Полякова все-таки будет учиться в Великобритании

Девушка заявила, что она не отказывалась от учебы за границей ради парня, поскольку это глупо – выбирать кого-то вместо себя. Маша уже в Лондоне, готовится к обучению в университете, которое начнется через две недели.

Всегда нужно идти к своей мечте, выбирать все на пользу себе. Все хорошо. Я никуда не ушла, никого не выбирала, только себя,

– подчеркнула Маша.

Оля Полякова опубликовала несколько стор в инстаграмме, где подтвердила слова дочери. Сейчас артистка вместе с Машей в Лондоне. Звездная мамочка и ее дочь отправились на экскурсию по лондонским замкам. Полякова показала, что люди несут цветы каждый замок. Делают это, чтобы почтить покойную королеву Елизавету II.

Полякова с дочерью в Лондоне / Скриншоты инстаграм-сторис артистки