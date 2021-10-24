Дочь Пола Уокера из "Форсажа" вышла замуж: под венец шла с Вином Дизелем

Дочь погибшего актера, звезды фильмов "Форсаж" Пола Уокера – Мидоу Уокер вышла замуж. Ее избранником стал актер Луи Торнтон-Аллан. Под венец невеста шла с другом покойного отца – Вином Дизелем.

22-летняя модель обручилась с возлюбленным в августе этого года. Она долго ждала день свадьбы, поэтому несколькими кадрами поделилась с более трёхмиллионной аудиторией подписчиков в инстаграме.

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Мидоу Уокер вышла замуж

Голливудский актер Вин Дизель вел Мидоу к алтарю, ведь являтся не только другом ее покойного отца, но и крестным отцом девушки. Он также был невероятно счастливым, что Уокер нашла свою любовь.



Вин Дизель ведет Мидоу Уокер под венец / Фото с инстаграма Мидоу Уокер

Для особенного дня Мидоу выбрала минималистичное шелковое платье с открытой спиной и без рукавов. Ее волосы собрали в пучок сверху и украсили прическу длинной фатой. На лице невесты сделали нежный макияж в натуральных оттенках. Луи одел черный классический костюм, белую рубашку и галстук.

Торжественная и трогательная церемония состоялась в невероятно красивой, задекорированной зоне на побережье океана.



Мидоу Уокер и Луи Торнтон-Аллан / Фото с инстаграма Мидоу Уокер

Смерть отца Мидоу Уокер

Пол Уокер трагически погиб 30 ноября 2013 года. Это произошло во время автокатастрофы, когда он вместе с другом ехал на красном Porsche.

За рулем был друг актера Роджер Родас.

Мужчина превысил лимит разрешенной скорости, на одном из виражей не справился с управлением и влетел в дерево.

От сильного удара автомобиль раскололся пополам. Через 60 секунд вспыхнул. Пол Уокер фактически сгорел заживо, его тело было неузнаваемое.

На времени смерти знаменитости его дочери было 15 лет.

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