Дочь Пола Уокера из "Форсажа" выходит замуж: видео с кольцом
Источник:инстаграм Мидоу Уокер
22-летняя дочь погибшего голливудского актера обручилась с бойфрендом. Мидоу выходит замуж за актера Луиса Торнтон-Аллана, о романе с которым объявила только в прошлом месяце.
Восходящая звезда fashion-индустрии Мидоу Уокер записала красноречивое видео, на котором эффектно продемонстрировала кольцо с бриллиантом на безымянном пальце. Без лишних комментариев она поднесла левую руку к лицу и улыбнулась на камеру. Похоже, дочка Пола Уокера по-настоящему счастлива.
Интересно Дочь Джонни Деппа закрутила роман с актером Остином Батлером
Ролик был снят в бассейне среди живописных гор, где, вероятно, Луис Торнтон-Аллан сделал предложение любимой.
К слову, замужество Мидоу Уокер стало настоящей неожиданностью для публики. Все потому, что об отношениях модели с актером-красавчиком мир узнал только 9 июля.
На личной странице в инстаграме Луис Торнтон-Аллан опубликовал первое фото с дочкой звезды "Форсажа". Улыбающиеся влюбленные позировали на террасе ресторана. В подписи актер отметил: "Лучшая подруга". Модель ответила ему в комментарии: "Моя любовь".
Отметим, 30 ноября исполнится восемь лет со дня смерти Пола Уокера, который погиб в трагической автокатастрофе на красном Porsche.
- За рулем авто был друг актера Роджер Родас.
- Он превысил лимит скорости, не справился с управлением на одном из виражей и влетел в дерево.
- От удара авто раскололось пополам, а через 60 секунд вспыхнуло. Пол Уокер фактически сгорел заживо.
- На момент смерти актера его дочери Мидоу было 15 лет.