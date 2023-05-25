Дочь Оли Поляковой пошутила о помолвке с бойфрендом: провокационное фото

Дочь Оли Поляковой показала фото с кольцом, чем спровоцировала сплетни о помолвке. Но потом показала фото, расставившее все точки над "i".

Дочь певицы Оли Поляковой живет и учится в Великобритании. На днях она прогулялась с бойфрендом в Манчестере и озадачила поклонников новыми фото.

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Маша Полякова пошутила о замужестве

Девушка опубликовала фото в инстаграм-сторезе, где ее руку держит бойфренд. На безымянном пальце – кольцо с изумрудным камнем. Маша подписала фотографию словами: "Она сказала "да"". Кадр мгновенно спровоцировал слухи о помолвке 18-летней звездной дочери с бойфрендом.



Маша Полякова пошутила о замужестве / Фото с инстаграм-сториз

Позже девушка поделилась новым кадром – показалась вместе с бойфрендом и добавила, что прошлый снимок был шуткой.



Маша Полякова пошутила о замужестве / Фото с инстаграм-сториз

Маша сделала первый папу

Маша Полякова сегодня сделала первую татуировку – на ее запястье изображен символ голубого цвета.



Маша Полякова пошутила о замужестве / Фото с инстаграм-сториз

Отметим, недавно девушка поделилась сообщением в соцсетях и добавила подпись с бранью. Ее раскритиковали за пошлость, но за дочь вступилась звездная мать Оля Полякова.

"Моя красавица! Ты никому ничего не должна! Люди будут уезжать всегда, на то у них и есть рот. Будь счастлива, выбирай себя, свой путь, не оборачайся и не слушай ничего, что может тебя остановить! Люблю! Горжусь! Ты золото", – поддержала звезда дочь.