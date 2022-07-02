"Наши дети хотят быть украинцами": дочь Оли Поляковой спела гимн Украины на видео

Украинская певица Оля Полякова показала трогательное видео с дочерью. На ролике она исполняет гимн Украины.

Певица Оля Полякова уже рассказывала, что после полномасштабного вторжения и переезда за границу ее дочери гораздо больше стали любить украинскую культуру. Теперь же она показала, как ее младшая дочь спела гимн.

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Дочь Оли Поляковой спела гимн

На видео, опубликованном исполнительницей, предстала ее 10-летняя дочь Алиса. Она завернулась в сине-желтое знамя и спела украинский гимн.

Не знаю, что они там денацифицируют, точно национализируют и украинизируют Украину! Наши дети хотят быть украинцами!

– подписала ролик Оля Полякова.

Дочь Оли Поляковой исполнила гимн: смотрите видео

, Оля Полякова добавляла, что ее дочери очень повзрослели . Они ведь оказались без няни и теперь им приходится со многим справляться самостоятельно.

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