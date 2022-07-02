"Наши дети хотят быть украинцами": дочь Оли Поляковой спела гимн Украины на видео
Источник:инстаграм Оли Поляковой
Украинская певица Оля Полякова показала трогательное видео с дочерью. На ролике она исполняет гимн Украины.
Певица Оля Полякова уже рассказывала, что после полномасштабного вторжения и переезда за границу ее дочери гораздо больше стали любить украинскую культуру. Теперь же она показала, как ее младшая дочь спела гимн.
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Дочь Оли Поляковой спела гимн
На видео, опубликованном исполнительницей, предстала ее 10-летняя дочь Алиса. Она завернулась в сине-желтое знамя и спела украинский гимн.
Не знаю, что они там денацифицируют, точно национализируют и украинизируют Украину! Наши дети хотят быть украинцами!
– подписала ролик Оля Полякова.
Дочь Оли Поляковой исполнила гимн: смотрите видеоНапомним, Оля Полякова добавляла, что ее дочери очень повзрослели. Они ведь оказались без няни и теперь им приходится со многим справляться самостоятельно.
Пользователи сети поддерживают мнения Оли Поляковой и делятся мнениями о милом видео:
- "Так и есть. Эти россияне пробудили у нас до сих пор патриотизм. Раньше мы и не знали на сколько сильно любим нашу Украину";
- "Хорошо пела";
- "100% наши дети с детства знают, что такое Украина, и как сильно ее можно любить! Наши дети хотят жить в Украине без войны";
- "Алиса крутая! Имеет свой взгляд на жизнь";
- "Нет дня, чтобы моя дочь (7 лет) включала гимн и пела от начала до конца. А "калина", это уже любимая песня";
- "Так и есть. Мои тоже. Разговаривают, поют и гордятся, что они украинцы".