Дочь Оли Поляковой отказалась от учебы за границей: в чем причина

Летом стало известно, что дочь Оли Поляковой поступила в престижный вуз в Великобритании. Теперь Маша сообщила, что отказалась обучение. Причиной этого стала любовь.

17-летняя Маша активно ведет страницу в такт-токе, где рассказывает поклонникам о жизненных событиях. Так, на днях девушка сообщила, что отказалась от учебы за границей.

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Дочь Поляковой из-за парня отказалась от учебы в Лондоне

Еще до начала полномасштабного вторжения у Маши были романтические отношения. Когда Россия напала на Украину, она вместе с мамой и сестрой уехала из Украины. Вероятно, любимый Маши – Денис остался дома. Недавно стало известно, что Полякова поступила в музыкальный университет BMus в Лондоне. Однако перед началом учебного года Полякова решила отказаться от учебы. Причиной тому стал именно парень. Маша стремится быть вместе с любимым. Вероятно, теперь она будет учиться в Украине, но пока неизвестно, где именно.

Я отказалась от учебы за границей ради парня,

– сообщила Маша.

Напомним, ранее Маша мечтала научиться в США, в Беркли, куда улетела Jerry Heil. Однако в результате Оля Полякова не смогла оплатить обучение дочери в этом престижном заведении, которое стоит около 40 тысяч долларов в год.

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