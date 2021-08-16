Дочь Оли Поляковой на камеру поцеловалась с парнем: страстное видео

16-летняя Маша Полякова ошеломила публику новым видео. Дочь Оли Поляковой страстно поцеловалась с новым парнем на камеру. Звездная мама уже отреагировала на ролик, в шутку спросив, вакцинирован ли бойфренд дочери от коронавируса.

Маша Полякова познакомила 172-тысячную аудиторию подписчиков с новым бойфрендом. Недавно она позировала с ним в фотосессии в лесу, а теперь обнародовала откровенное видео.

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Поцелуй Маши Поляковой с бойфрендом

Старшая дочь эпатажной Оли Поляковой не прекращает удивлять публику. Маша опубликовала в инстаграме ролик, где позирует с новым бойфрендом – Денисом. Видео девушка сняла для TikTok. Полякова и ее парень корчили смешные гримасы, а затем Денис обнял избранницу за талию и страстно поцеловал ее.

Внимание привлек и откровенный образ Поляковой. Маша предстала перед объективом в топе, который полностью оголил ее спину. Девушка соблазнительно смотрела в камеру и улыбалась.

Реакция Оли Поляковой

Звездная мама уже отреагировала на видео и прокомментировала пост. Оля Полякова в шутку спросила, вакцинирован ли Денис от коронавируса. На что Маша ответила, что ему еще нет 18 лет. Похоже, что артистка одобряет отношения старшей дочери.



Реакция Оли Поляковой на видео дочери / Скриншот из инстаграма Маши Поляковой