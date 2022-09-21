Младшая дочь Ольги Сумской вспомнила, как не хотела отпускать свою сестру в москву
Источник:ЖВЛ
Младшая дочь Ольги Сумской Анна призналась, что старшая сестра Антонина была для нее поддержкой. Она вспомнила, как не хотела, чтобы сестра ехала в россию.
Старшая дочь актрисы Ольги Сумской Антонина Паперна еще до войны перебралась в Россию. О вторжении она молчит, потому что боится за детей и мужа-россиянина.
На тему Василиса Фролова ответила, на какие деньги живет в Дубае: "Финансовая подушка стремительно исчезла"
Аня Борисюк о сестре в россии
Младшая дочь Сумской рассказала, что старшая сестра была для нее настоящей поддержкой и вдохновением. Отпускать ее в Москву Анне не хотелось.
Было очень больно прощаться с ней. Понимая что все. Дальше ты сама. Я помню, как я выбегала тогда на улицу, когда она улетала утром в Москву. Я выбегала в пижаме: "Тоня, оставайся!"
– рассказала девушка.
"Она меня очень-очень вдохновляла. Даже когда она там что-то в комнате разрабатывала, расписывала. У нее диплом есть искусствоведа. Я это так безумно воспринимала!".
Анна Борисюк придерживается такого же мнения о сестре, как и ее звездная мама. Поэтому не осуждает Антонину. "Сейчас не хватает ее внимания, какого-нибудь теплого слова. Хочется быть близкими людьми и навсегда это сохранить. Помогать друг другу. И радоваться, по меньшей мере".
Что говорит Сумская о старшей дочери
- Часто Ольге Сумской "прилетают" советы отречься от Антонины, однако она к ним категорически не прислушивается. "Когда мне "прилетают" какие-то советы вроде того, что я должен отречься от своих детей, – никогда, даже мысли такой нет. И вообще как можно такое посоветовать матери?".
- Актриса считает, что всем украинцам в России очень тяжело. Там они вроде бы находятся в режиме "страшного террора".
- Актриса Екатерина Кузнецова, отказавшаяся от карьеры в стране оккупанта после лет жизни в России, предположила, почему Тоня Паперна не уехала из москвы. Катя считает, что мнения о "спецоперации" у Антонины и ее мужа могут отличаться.