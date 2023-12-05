В кружевной кофточке: 17-летняя дочь Ольги Фреймут показала фото с бойфрендом
Источник:Злата Митчелл
17-летняя Злата Митчелл поделилась редким снимком. Она позировала со своим бойфрендом, с которым пошла на шоппинг.
Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут показала свою жизнь в Соединенных Штатах. Она поделилась редким фото, на котором зажгла бойфренда.
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Злата Митчелл показала фото с бойфрендом
17-летняя Злата Митчелл ушла на шоппинг – она посетила вместе с бойфрендом Оскаром модный бутик в США. Пара сделала в зеркале несколько общих фотографий.
Звездная дочь позировала в стильном образе. Она надела темно-серые прямые джинсы и черный топ, поверх которого накинула полупрозрачную кружевную блузку. Также ее аутфит дополняли аксессуары – сумочка и украшения.
Злата Митчелл с бойфрендом / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о личной жизни Златы Митчелл
Дочь Ольги Фреймут рассекретила, что находится в отношениях, в мае прошлого года. Известно, что ее бойфрендом зовут Оскар, он американец и также живет в Соединенных Штатах.