Дочь Мерил Стрип вышла замуж за британского музыканта: романтическое фото
Источник:инстаграм Марка Ронсона
Дочь американской актрисы Мерил Стрип Грейс Гаммер и известный британский композитор Марк Ронсон поженились. О помолвке пары стало известно 3 месяца назад.
Влюбленная пара 35-летней актрисы и дочери Мерил Стрип и британского музыканта не стала долго тянуть с церемонией свадьбы. Поэтому недавно они поженились.
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Дочь Мерил Стрип вышла замуж
О свадьбе сообщил новоиспеченный супруг Грейс Гаммер – Марк Ронсон. Он опубликовал трогательное сообщение.
Моей настоящей любви... Невероятно, но ты смогла сделать мой 45 год лучшим в моей жизни. Я уверен, что мне понадобилось этих 45 лет, чтобы стать человеком, достойным твоей любви. Надеюсь, что каждый из дней рождения проведу рядом с тобой до последнего дня. Навсегда твой. (И да, мы поженились),
– написал музыкант.
Также композитор опубликовал трогательное фото супругов. Жених позировал в темном полосатом костюме и светлой рубашке. Невеста выбрала белое деликатное платье с V-образным декольте и длинными рукавами-крылышками. Она дополнила образ серьгами-подвесками и локонами.
Марк Ронсон и Грейс Гаммер / Фото из инстаграма Марка Ронсона
Отношения Марка Ронсона и Грейс Гаммер
- Впервые об отношениях между дочерью Мэрил Стрип и Марком Ронсоном стало известно в сентябре 2020 года.
- Из-за пандемии коронавируса пара развивала роман на расстоянии. Композитор жил в Великобритании, а Грейс Гаммер – в США.
- Звездная пара тщательно скрывала отношения, почти не выходила в свет. Но в начале мая появились слухи о том, что Ронсон сделал Гаммер предложение. Уже в июне музыкант сам рассказал, что обручился.
- Дочь Мерил Стрип ранее встречалась с другим музыкантом – Теем Стретейрном. Пара поженилась в 2019 году, но не прошло и 2 месяца, как они разорвали отношения.