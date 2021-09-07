Дочь Мерил Стрип вышла замуж за британского музыканта: романтическое фото

Дочь американской актрисы Мерил Стрип Грейс Гаммер и известный британский композитор Марк Ронсон поженились. О помолвке пары стало известно 3 месяца назад.

Влюбленная пара 35-летней актрисы и дочери Мерил Стрип и британского музыканта не стала долго тянуть с церемонией свадьбы. Поэтому недавно они поженились.

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Дочь Мерил Стрип вышла замуж

О свадьбе сообщил новоиспеченный супруг Грейс Гаммер – Марк Ронсон. Он опубликовал трогательное сообщение.

Моей настоящей любви... Невероятно, но ты смогла сделать мой 45 год лучшим в моей жизни. Я уверен, что мне понадобилось этих 45 лет, чтобы стать человеком, достойным твоей любви. Надеюсь, что каждый из дней рождения проведу рядом с тобой до последнего дня. Навсегда твой. (И да, мы поженились),

– написал музыкант.

Также композитор опубликовал трогательное фото супругов. Жених позировал в темном полосатом костюме и светлой рубашке. Невеста выбрала белое деликатное платье с V-образным декольте и длинными рукавами-крылышками. Она дополнила образ серьгами-подвесками и локонами.



Марк Ронсон и Грейс Гаммер / Фото из инстаграма Марка Ронсона

Отношения Марка Ронсона и Грейс Гаммер