35-летняя американская актриса Грейс Гаммер выходит замуж во второй раз. Дочь знаменитой Мерил Стрип в минувшие выходные обручилась с 45-летним известным британским музыкантом и композитором Марком Ронсоном. Об этом рассказал сам жених.

Советуем прочитать Ирину Шейк и Канье Уэста видели вместе во Франции: пара спровоцировала слухи о романе

Помолвка Грейс Гаммер и Марка Ронсона

В начале мая этого года начали появляться слухи о помолвке звездной пары. Все потому, что Грейс и Марка встретили на прогулке в Нью-Йорке. На безымянном пальце актрисы заметили большое кольцо.

Я обручился в минувшие выходные. И я помню наш первый поцелуй,
– трогательно сообщил музыкант.

Что известно о романе актрисы и музыканта

  • В сентябре 2020 года появилась первая информация о романтических отношениях между дочерью Мерил Стрип и Марком Ронсоном.
  • Ограничения из-за пандемии коронавируса помешали в построении отношений. Композитор был вынужден улететь в Великобританию и поддерживать роман на расстоянии.
  • Звездная пара тщательно скрывает чувства от публики.
  • Отметим. Грейс Гаммер ранее встречалась с другим музыкантом Теем Стретейрном. Пара поженилась в 2019 году, но не прошло и 2 месяца, как они разорвали отношения.