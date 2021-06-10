35-летняя американская актриса Грейс Гаммер выходит замуж во второй раз. Дочь знаменитой Мерил Стрип в минувшие выходные обручилась с 45-летним известным британским музыкантом и композитором Марком Ронсоном. Об этом рассказал сам жених.

Советуем прочитать Ирину Шейк и Канье Уэста видели вместе во Франции: пара спровоцировала слухи о романе

Помолвка Грейс Гаммер и Марка Ронсона

В начале мая этого года начали появляться слухи о помолвке звездной пары. Все потому, что Грейс и Марка встретили на прогулке в Нью-Йорке. На безымянном пальце актрисы заметили большое кольцо.

Я обручился в минувшие выходные. И я помню наш первый поцелуй,

– трогательно сообщил музыкант.

Что известно о романе актрисы и музыканта